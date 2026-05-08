台南將軍區表揚12位模範母親 最年長99歲

台南將軍區最年長的模範母親為長沙里99歲阿嬤陳吳玉（前右三）。（公所提供）

慶祝母親節，台南市將軍區公所今天（8日）表揚12位模範母親，由將軍區長張介軍代表市長黃偉哲獻上象徵熱情與祝福的火鶴花，祝願所有母親健康平安，萬事「攏乎好」。最年長的模範母親是高齡99歲陳吳玉。

將軍區12位模範母親「慈暉媽媽」為楊林阿淑、林吳秋玉、王黃秀鳳、蔡王鴛、蔡黃月娥、許陳素蓮、莊洪寶嬌、吳姚秀霞、陳吳玉、吳陳秀瑞、曾來春、周林素英。

請繼續往下閱讀...

最年長的模範母親為長沙里99歲阿嬤陳吳玉，一輩子勤儉持家，培育6名子女，其待人和善、樂於助人的精神深受鄰里讚譽。

代表將軍區獲選台南市「慈暉媽媽」的是忠嘉里71歲王黃秀鳳，她早年辛勤從事農務，還要教養子女、照料家務、侍奉公婆，更是丈夫的賢內助，相當辛苦。每當「鐵牛車」必須在深夜進行刀片更換，以確保隔日農作順利時，她總是獨自承擔這項需耗費2小時的體力活，毫無怨言，展現出模範母親的卓越風範。

每位模範母親皆盛裝出席，在家人的陪同下登台接受表揚與祝福，場面溫馨動人，會場也特別規劃「媽咪我愛您」專屬照相背板及各式創意手舉牌，讓模範母親與親友留下珍貴的家族合影，珍藏美好時刻。

張介軍表示，母親默默守護家庭，或身兼多重角色，以不同方式在社會發揮正面影響力，展現堅韌與無私的精神，表揚活動向所有母親表達最深的敬意與感謝，並鼓勵社會大眾珍惜母愛，及時行孝感恩。

台南市將軍區公所表揚12位模範母親。（公所提供）

代表將軍區獲選台南市「慈暉媽媽」的是忠嘉里71歲王黃秀鳳（前右三）。（公所提供）

台南將軍模範母親蔡王鴛上台領獎，親友一起留下紀念合影。（公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法