議員何智達要求竹縣府辦大型活動 帶動西部濱海觀光

新竹縣府近年全力打造的鳳坑沙灣。（記者黃美珠攝）

無黨籍新竹縣議員何智達要求加強推動西部濱海區域的觀光發展，他對縣府去年成功催生縣內第一個縣級風景特定區~「新竹縣海岸風景特定區」，近年又全力打造新豐鳳坑沙灣，且爭取中央協助整建、營造坡頭漁港全新樣貌表示肯定，他也認為縣府前述的努力，應多舉辦大型全縣性活動像健走來增加曝光度，才能讓更多遊客知道。

縣長楊文科聞言點頭如搗蒜，縣府傳播行銷處長蔡宜綾也說，未來會再加強西濱地區觀光行銷的力道。

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縣府交通處長姜禮仙說，新竹縣海岸風景特定區是縣內第一個縣級風景特定區，2025年11月正式公告劃定，涵蓋竹北和新豐沿海地區，因串聯了當地豐富的生態、歷史以及休閒資源，所以定位在成為西北海岸的新亮點。

何智達說，縣府推動建設鳳坑沙灣，立意好但可惜設施維護和民眾使用狀況不如他的預期，整個遊憩區可能要再重新改造一下才能更吸引來客。倒是坡頭漁港的規劃很讓他驚喜，只是覺得與其等中央補助，不如縣府自籌經費辦理，可以更快「帶飛」新竹縣西部的濱海觀光發展。

所以他建議可以在西濱多舉辦全縣性的健走等活動，從新豐紅樹林往北到桃園永安漁港，沿途還有百年石滬，利用暑假號召全縣親子一起來認識。

姜禮仙說，鳳坑沙灣完工後交給新豐鄉公所維護管理，初步效益受當地村長、地方鄉親肯定有增加來客數。他們今年會持續改善，打造更吸睛的休閒旅遊環境。

新竹縣政府農業處正在爭取中央經費，打造全新的坡頭漁港風情。（記者黃美珠攝）

無黨籍新竹縣議員何智達要求加強推動西部濱海區域的觀光發展。（記者黃美珠攝）

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