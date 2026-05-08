成大全台首創Kasih App 5語即時翻譯助攻照護現場

成大團隊推多語照護工具，提升外籍看護與長者互動品質，今日發表成果。（記者洪瑞琴攝）

全台首創「Kasih （卡水）」App正式亮相，整合客語、台語、華語、英語與印尼語5大語系，並支援客語4縣與海陸兩大腔調的即時語音翻譯，為長照與跨語溝通打造更即時、友善的互動服務。

除了語音翻譯功能外，App也內建多項照護與健樂資源，涵蓋日常生活與照護主題詞句字卡，並納入醫療相關詞彙、失智症照護問答及日常傷口處理指引；同時也提供台灣常見菜譜與多語點歌等生活功能。所有內容皆提供多語版本，讓長者、家屬及外籍照護人員能隨時查閱、即時應用。

請繼續往下閱讀...

主持研發計劃的成大資訊工程系教授盧文祥表示，截至今年3月底，Kasih App於Android與iOS平台的免費下載量已突破1萬6000人次，顯示其在照護現場的實用價值逐步受到重視。

發表會今（8）日於成功大學資訊工程學系新館智慧運算體驗教室舉行，包括成大研發長劉全璞、電資學院院長吳士駿、資工系副主任楊中平、老年學研究所所長邱靜如，以及客家委員會語言發展處處長何金樑、南市客家事務委員會主委陳新裕、台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希等人皆出席力挺。

該App由成大資訊工程系教授盧文祥、老年學研究所所長邱靜如與徐瑞希共同合作研發，透過蒐集大量實際照護情境資料與多語應用設計完成。何金樑表示，多語整合難度高，此成果相當值得肯定，可說是全台首創最強功能的翻譯APP。

劉全璞則以幽默語氣指出，「有什麼問題可以找成大解決」，強調學術研究應走向落地應用與人文關懷，發揮社會影響力。徐瑞希也直言，外籍照護人員面臨的許多困境來自語言隔閡，建議勞動部發函相關單位推動廣泛使用，提升整體照護品質，亦降低外籍勞工勞雇糾紛爭議。

Kasih APP整合5語系，助攻長照情境即時溝通。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法