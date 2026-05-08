澎湖無人機培訓課程 爭取設立無人機考場

澎湖無人機培訓課程，在白沙國中舉行。（澎湖航模協會提供）

澎湖花火節無人機秀頻頻凸槌，也讓澎湖在地無人機人才培訓課題再起。由農漁局林務公園管理所與國立屏東科技大學森林系、縣立白沙國中共同辦理「澎湖縣遙控無人多旋翼機訓練班」，各機關、單位報名參訓人數約30人，藉由實際操作以培養在地學員操作與考照能力。

民航局自2020年推動無人機分級考試制度，並朝「1縣市1考場」規劃，澎湖縣目前尚無學術科考場，各單位需求者均須跨海赴台參加考證，不僅人員往返舟車勞頓，而且所耗時間與成本甚大，間接影響澎湖縣在地人才培育效率。

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此次訓練班由屏科大魏浚紘教授、屏東航空模型協會理事長陳泓學等人擔任講師，課程內容安排無人多旋翼機理論與實際操作，並涵蓋安全及相關法規說明，提供實機訓練與考照教學，參與學員均能充分體驗與了解並操作多旋翼機，對於未來各項公務上推展應有所助益。

無人機已廣泛應用於全球環境監測與災害應變等領域，澎湖以海立縣群島羅列海域面積幅原廣大，對於無人機運用均有所需，這次體驗訓練課程，學員均能對無人機運用與操作上有所認知，並期盼藉由活動辦理能在澎湖建置常態性訓練場地，培訓在地人才庫，未來朝向民航局認可無人機考場設置，促進澎湖地方產業發展。

澎湖爭取設立無人機考場，促進地方產業發展。（澎湖航模協會提供）

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