新北擴大查察醫美、三溫暖運動場館 消保官：退費須注意告訴權

新北市長侯友宜表示，市府已針對整個事件成立公安小組對醫美診所的專案查察，不但對醫美診所的聯合查察，也對運動場館、三溫暖等地方全面普查。（記者翁聿煌攝）

愛爾麗醫美連鎖診所偷拍案愈演愈烈，新北市長侯友宜8日被問到愛爾麗爆發偷拍事件後，網路上有民眾爆料其他醫美診所也出現疑似針孔偷拍，侯友宜表示，市府已針對整個事件成立公安小組醫美診所的專案查察，尤其聯合公安小組不但對醫美診所的聯合查察，也對運動場館、三溫暖等地方全面普查，希望能保障市民的隱私，也保障就醫的權益。

新北市法制局表示，全案目前已進入偵查階段，市府並啟動三項保護受影響消費者具體作為，包括由消費者保護官受理消費申訴，協助民眾進入調解程序；委請專業律師提供法律諮詢，協助民眾了解刑事程序、附帶民事及團體訴訟差異；並結合衛生、警政與法制單位跨局處合作，整合相關資訊，避免民眾求助無門。

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消保官辦公室表示，消保官隨同市府專案小組連日赴各醫美診所稽查，許多曾經到愛爾麗進行過醫美行為的民眾，擔心自己隱私權益受損，消保官指出，目前全案已進入刑事偵查程序，待檢方釐清真相後，對於受害者可採取刑事附帶民事方式進行，民眾不見得要靠團體訴訟或是民事訴訟才能主張自己的權益。

消保官辦公室表示，目前愛爾麗診所有對消費者提出退費方案，民眾要注意，愛爾麗的退費是針對還沒用完的課程或療程，而非先前已經使用過的課程或療程，因此要注意與愛爾麗診所和解時，是否願意連帶放棄未來的民事及刑事告訴權利。

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