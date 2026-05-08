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    首頁 > 生活

    母親節限定 和平島公園孕媽咪免費入園

    2026/05/08 13:32 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆和平島地質公園百合花盛開。（和平島公園提供）

    基隆和平島地質公園百合花盛開。（和平島公園提供）

    母親節將屆，最近也是台灣百合盛放的季節，基隆和平島地質公園在明、後天的母親節週末假日為「準媽媽」推出免費專屬優惠，鼓勵準媽咪走出戶外，在海浪聲與花香中享受放鬆時光。

    和平島公園指出，園區5月9日、10日母親節週末期間，推出回饋方案，孕婦於售票處出示「孕婦健康手冊」（媽媽手冊）以及身分證件，即可免費入園，希望藉此鼓勵準媽媽們走出戶外，在自然環境中深呼吸，用海風與百合花香放鬆身心。

    和平島公園指出，現在北海岸正是台灣百合生長期，在北海岸迎風面、土壤貧瘠的岩壁縫隙中，都可看到盛開的台灣百合，建議母親節可以帶媽媽到北海岸走一趟看海百合之旅。

    民眾可以先到新北市白沙灣、野柳地質公園或基隆潮境公園拍美照，下午到和平島地質公園，參加現場報名的免費定時導覽，聆聽大航海時代故事與地質知識，欣賞奇岩間的百合，再喝個愜意的下午茶。提醒民眾穿著「舒適防滑」的平底休閒鞋，最輕鬆的步調度過休閒的母親節。

    基隆和平島地質公園免費岩石地質導覽。（和平島公園提供）

    基隆和平島地質公園免費岩石地質導覽。（和平島公園提供）

    基隆和平島地質公園推出母親節優惠活動。（和平島公園提供）

    基隆和平島地質公園推出母親節優惠活動。（和平島公園提供）

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