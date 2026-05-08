金門縣政府年度模範公務人員出爐 消防、衛生、城鄉3人獲表揚

金門縣長陳福海（左五）率副縣長李文良（左三）、陳祥麟（右三）及主管，表揚年度模範公務員呂世傑（左四）、陳效杰（右四）、鄭文濤（右五）。（金門縣政府提供）

金門縣政府表揚3名年度模範公務員，分別是金門縣消防局科員陳效杰、縣衛生局科長呂世傑、縣府城鄉處技正鄭文濤。

縣府在7日舉行的主管會報中表揚3名模範公務員，由縣長陳福海頒發獎狀當眾表揚，並對於3人能從縣屬單位逾1400名公務員中脫穎而出，肯定他們在工作崗位兢兢業業、表現優異，才能獲得單位推薦，成為眾人效法的典範。

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3人獲獎事蹟，縣府指出，消防局科員陳效杰，承辦內政部消防署「全國婦女防火宣導隊評鑑計畫」連續2年蟬連全國特優。擔任指揮官率隊參加全國火災搶救暨戰術體能交流競賽獲全國佳作；整合國土測繪中心路網資料庫推動「智慧派遣」，以最佳路徑提升出勤效率，有效縮短出勤抵達時間逾28%等。

衛生局科長呂世傑，破獲密醫集團，協助建立空中醫療綠色通道，執行醫療發展基金計畫，落實醫療在地化，完成長照業務整併，提升行政效能與涵蓋率，積極拓展長照資源。

縣府城鄉處技正鄭文濤，長期主辦建造執照與雜項執照管理及施工管理業務的督導考核推動，將考核指標內化為日常作業制度與品質控管機制，使兩項核心業務屢獲特優的高評等成果。114年度執照相關考核獲地方政府最高分的特優成績。

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