三角錐成竹市街道日常景象 網諷：高虹安市府特有裝置藝術

紅色交通三角錐成新竹市街道日常景象，有網友諷是高虹安市府特有裝置藝術。（擷取自網路貼文）

新竹市有網友在社群Threads發文稱就在關埔地區的光復路一段和關新路口，路上突然出現三角錐，且放了快一週，該路口的路面破損已很久，市府只放個三角錐，根本妨礙交通，難道是等市長剪綵？此文一貼，吸引許多網友留言酸「這題剪綵安不會回」，還有的留言稱西大路也有一組，更有的諷馬路上的三角錐已成高虹安市府特有的裝置藝術。

市府養工處表示，有關光復路一段與關新路口的道路修復工程，市府已於昨天修復完畢，現場交通錐等交通維護設施也撤除，路口目前恢復正常通行。這是為了修復路面所做的暫時性措施，但會以不妨礙交通為主，會盡速修復後撤除。

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網友發文指稱，現在新竹市一堆路上，都這樣擺交通錐的，現在竹市的工程速度都這樣，久了就會習慣了。也有網友留言，附近新莊街上也坑坑巴巴，機車騎過去很可能會摔車的，且路面坑洞也是沒人理啊。這樣的路面實在好危險。更諷交通錐已成為竹市道路日常風景，是高虹安市府特有的裝置藝術。

紅色交通三角錐成新竹市街道日常景象，有網友諷是高虹安市府特有裝置藝術。（擷取自網路貼文）

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