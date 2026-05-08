北屯重大建設＋1！敦化公園地下停車場上梁拚年底啟用

敦化公園地下停車場新建工程，今天上梁典禮。（記者蔡淑媛攝）

台中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程，今天舉行上梁典禮，工程總經費斥資5億6400萬元的敦化公園地下停車場，主體結構工程順利完成，預計今年下半年完工，屆時將提供193席汽車停車位及9席大型重型機車格，滿足地方停車需要。

台中市長盧秀燕出席表示，工程經費其中約1億5000萬為公路局補助，剩下4億1000萬，感謝議會通過，全市最大人口行政區北屯區人口往32萬人邁進，議員陳成添在21年前爭取興建敦化公園，現在公園附近人口密集，沒有停車場，他也爭取興建地下2層停車場；盧秀燕也說，任內她已興建50座的停車場，經費超過130億元。

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敦化公園地下停車場新建工程，亦為全市首座社區參與的停車場，兼具安全、設計、美觀，並於2025國家卓越建設獎評比，榮獲「最佳管理維護類金質獎」與「最佳規劃設計類金質獎」肯定。

該工程規劃保留公園既有老樹與綠地，延續場域記憶，同時打造地下2層停車空間，紓解周邊停車供給不足問題，該案以「漣漪」為設計主軸，運用圓弧與自由曲線融入景觀，傳達社區凝聚與影響力擴散的理念；另透過下沉式開放空間與採光天井設計，引入自然光與通風，擴大地下空間使用舒適度，翻轉傳統停車場封閉印象，民眾停車時可以感受停車智慧化服務與機能舒適的公共空間。

交通局長葉昭甫說明，敦化公園地下停車場基地鄰近水湳經貿園區，工程總經費約5億6400萬元，採一次匡列、分年編列方式推動，並獲中央前瞻基礎建設計畫補助支持，其中市府籌措4億1400萬元、中央補助1億5000萬元，工程自開工以來進度穩定推進，上梁象徵結構體工程已如期完成，後續將進行機電設備安裝、內部裝修及地面景觀復原等作業，朝今年下旬完工目標邁進。

斥資5億6400萬元的敦化公園地下停車場，盧秀燕及議員陳成添、賴順仁等民代參加今天上梁典禮。（記者蔡淑媛攝）

敦化公園地下停車場今天上梁典禮，盧秀燕及議員陳成添、賴順仁等民代參加。（記者蔡淑媛攝）（記者蔡淑媛攝）

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