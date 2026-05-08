高雄足月男嬰開放性動脈導管命危 出生8天經「床邊結紮」救回

高雄榮總兒童急重症科主任張振宗指出，正常嬰兒出生後動脈導管會自然關閉，但該名足月男嬰分無法關閉，導致血液異常分流。（記者許麗娟攝）

高雄1名足月生產的男嬰發生「開放性動脈導管（PDA）」導致嚴重肺水腫和肺出血，由於男嬰情況危急，在出在第8天時，高雄榮民總醫院心臟科及外科團隊緊急在新生兒加護病房直接為他做床邊結紮手術救回生命，如今男嬰已5個多月大，復原情況良好。

高雄榮總兒童急重症科主任張振宗指出，胎兒在媽媽肚子時，會依靠心臟導管維持生命循環，出生後，正常情況下出生7天內導管會慢慢關閉，使血液順利前往肺部進行氣體交換，如果導管持續開啟即「開放性動脈導管」，大量血液錯誤的衝擊肺部，會導致心臟如馬達超載而衰竭、肺高壓，通常較易發生在早產兒，足月嬰較為罕見。

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這名足月男嬰是去年12月8日經剖腹出生，雖有初期呼吸窘迫與氣胸，但在保守治療後本已改善。不料出生第5天起病情急轉直下，3天內體重因嚴重水腫驟增364克，隨後出現循環衰竭、肢體冰冷，氣管內管甚至滲出血性分泌物。經心臟超音波緊急檢查，確診為直徑0.35公分的「開放性動脈導管」，並已併發心臟衰竭與肺高壓。

高榮兒醫部主任盧文憲、醫師林竹川表示，一般對於足月兒多採保守療法，但該個案病情惡化極快，藥物治療已無法止損，由於病況危急，因此醫療團隊果斷決策，由心臟外科主任吳介任於12月16日晚間直接在新生兒加護病房病床邊為出生僅8天的寶寶執行「動脈導管結紮手術」。

吳介任表示，手術過程僅約20分鐘，寶寶的循環狀態與尿量在當晚即顯著改善，12月25日順利拔管，並於2026年1月8日健康出院，目前男嬰已5個月大，生長發育完全符合正常指標。

高雄榮總院長陳金順提醒，即便足月產的寶寶，若出現持續性呼吸不穩或循環波動，即便聽不到心雜音，也應及早進行心臟超音波評估，以掌握黃金治療期。

高雄榮總兒童醫學部醫師林竹川（左起）、心臟血管外科主任吳介任、院長陳金順、兒童醫學部科主任張振宗、主任翁根本，祝福男嬰媽媽（右3）母親節快樂。（記者許麗娟攝）

男嬰出生第8天經床邊結紮動脈導管手術後，肺出血狀況才停止。（高雄榮提供）

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