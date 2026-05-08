0403地震蓮花大樓補強動工 國震中心：花蓮4社區進入施工階段

花蓮市德安一街蓮花大樓外牆磁磚剝落，但結構評估問題不大，今天耐震補強工程開工典禮。（記者花孟璟攝）

0403地震已屆2年，花蓮市德安一街集合住宅「蓮花大樓」共120戶也被耐震評為黃單，經評估結構可補強，經過長達2年溝通及發包，今天舉行耐震補強動工典禮。

0403震災的黃單大樓花蓮市「蓮花藝術廣場大廈」今天進行弱層補強工程開工儀式，包括縣長參選人縣議員魏嘉賢、議員吳東昇等出席見證，還有附近幼兒園小朋友來獻上祝福，補強工程工期1年3月，預計明年7月13日完工。

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蓮花大樓主委李惠蘭說，耐震補強總經費7800萬元，國震中心補助6千萬元，住戶與廠商議價7600萬元，大樓126戶住戶均攤後，每戶負擔14.5萬元，包括分戶牆植筋加厚、弱柱拆除等，廠商4日已開始動工。

她說，這2年堪稱是長跑兼障礙賽，時間拉太久大家精神都很緊繃，所有受災戶都十分辛苦，她覺得中央進步很大，有感受他們要跟地方密切合作解決問題，這讓住戶很高興。

主委說，後續還包括都市更新「整建維護」，需經費6500萬元，由於僅補助一半，不像耐震補強有提高補助至85%，均攤後還需額外負擔40多萬元，這對住戶影響不小，她建議整維能與耐震補強一起進行，避免二次施工及粉塵危害，因此也期盼國土署加快腳步，盼提高補助成數，減輕災民負擔。

災民張小姐說，她是在蓮花大樓住了20幾年的元老住戶，大樓撐過921地震、0206地震，沒想到沒通過0403地震考驗。但這裡環境很好也捨不得離開，震後以租金補貼在外居住，地震後1年開始返家整理，能體諒整棟大樓因戶數多，溝通需要時間，目前租金補貼也延長2年，盼望早日搬回來居住。

出席的國震中心代表指出，在0403地震後全台有80多棟建物要進行耐震補強，之所以花到2年時間，原因是設計階段需要與住戶溝通，設計完成再送國震中心由專業技師、學者及建築師審查，國震中心強調，也許建物牆壁磁磚剝落「外觀看起來恐怖」，但會走到耐震補強階段，一定是建物本身內傷輕微，透過補強就可以安全。

國震中心統計，0403地震後花蓮有8個集合式大型住宅要進行耐震補強，最早動工是美崙的現代生活、華爾街、以及上月底動工的山海關大樓、今天的蓮花大樓；目前進入發包階段有上毅大鎮、和勝、馥邑天下，審查中有上毅皇宮。

蓮花大樓側面的外牆磁磚就剝落明顯，樓梯間牆壁出現X裂縫。（記者花孟璟攝）

蓮花大樓側面的外牆磁磚就剝落明顯，樓梯間牆壁出現X裂縫。（記者花孟璟攝）

蓮花大樓正面外觀破損比較不明顯。（記者花孟璟攝）

蓮花大樓主委李惠蘭（中）與縣府參議張志翔、市公所代表、立委傅崐萁服務處代表祭拜祈求工程平安。（記者花孟璟攝）

蓮花大樓住戶今天踴躍出席動工典禮，希望早日回歸正常生活。（記者花孟璟攝）

蓮花大樓補強工程預計工期到明年7月。（記者花孟璟攝）

附近的幼兒園小朋友因為實施地震教育課程，也到蓮花大樓外面，獻上蓮花大樓加油的祝福。（記者花孟璟攝）

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