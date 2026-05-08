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    首頁 > 生活

    北市首座三級污水處理廠啟用 每日供1萬噸再生水

    2026/05/08 13:21 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用揭牌典禮。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用揭牌典禮。（記者田裕華攝）

    台北市首座三級污水處理水資源再生廠「民生水資源再生廠暨環境教育館」今（8）日啟用，結合環境教育館，串聯鄰近撫遠公園、觀山河濱公園及民生社區，建構「水資源循環教育園區」，每日可處理4萬噸污水量，採用MLE（生物除氮）及MBR（薄膜生物反應器）技術，產製1萬噸優質再生水，透過環狀再生水管網，設置3座智慧取水站及14處澆灌取水點，提供民眾使用。

    台北市長蔣萬安出席啟用典禮，他表示，台北市遍佈了各項非常綿密的地下污水幹管，污水處理是看不見的良心工程，工程人員的辛苦，讓北市接管率已經達到83.66%，是全國第一。民生水資源再生廠的前身是舊民生廠，曾經是全國第一座用活性污泥技術來處理的污水處理廠，2002年功成身退，重新打造出全北市首座三級處理技術的污水處理廠。

    蔣萬安說，民生水資源再生廠啟用後，每日可處理4萬噸污水，比以前舊民生廠提高了158%的量能，採用MLE（生物除氮）及MBR（薄膜生物反應器）等先進處理技術，還能再生1萬噸的次級水，嫁接了6600公尺再生水管網，串接3座智慧取水站，讓民生社區的民眾可以使用再生水清潔澆灌、浴廁沖水等，全面提升北市用水的韌性。加上也是三級處理的內湖污水廠、濱江水資源再生廠，北市將邁向2030年污水全面自主處理的目標，屆時將超越美國洛杉磯等國際都會城市，提供市民更好的生活品質。

    衛工處處長黃群表示，北市目前每天大約有100萬噸的污水，主要是由內湖跟迪化兩座污水處理廠來處理，超量的約30萬噸是送到八里污水處理廠；民生廠的啟用象徵北市污水處理完全自主處理的第一步，也是達到3級處理的第一步，1、2樓設置環境教育館，6樓是污水下水道的智慧管理中心，也是防災應變戰情室，整合所有污水處理廠，抽水站的操作訊號，透過大數據分析，達到節能減碳的最佳化操作。

    台北市長蔣萬安出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用揭牌典禮。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用揭牌典禮。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用揭牌典禮，會後並參觀館內設施。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安出席「民生水資源再生廠暨環境教育館」啟用揭牌典禮，會後並參觀館內設施。（記者田裕華攝）

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