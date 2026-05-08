陳耀川：基捷二階綜合評估 「藍線」麥金路案較佳

基隆市副秘書長、代理交通處長陳耀川今天（8日）表示，基隆捷運第二階段（八堵到基隆車站），綜合評估後，麥金路案分數較高，仍採2案併呈送交部審查。（記者俞肇福攝）

基隆捷運第二階段（八堵至基隆）的可行性研究，近日成為地方各界話題。基隆市新升任副祕書長的陳耀川表示，基捷二階以「麥金路方案」（藍線）與「台鐵路廊（廢鐵）方案」（橘線）2條潛在路線進行，經過多準則綜合評估（AHP分析），「麥金路方案」（藍線）在整體條件下呈現相對較佳的評估結果。基隆市府副發言人吳禹辰表示，各路線方案均經專業評估，將持續依法推動各項作業。

陳耀川表示，基隆捷運第二階段可行性研究針對（藍線）及（橘線）2條路線進行評估，透過多準則綜合評估（AHP分析），就運輸效益、工程可行性、用地取得及環境景觀等面向進行量化比較，並綜合檢視整體都市發展潛力。其中（藍線）在服務範圍、土地開發潛力及長期公共運輸效益等面向表現較佳，相關路網評估成果已於3月18日提報交通部審查，二階段可行性研究也於4月21日完成期中審查，後續將持續推進，並據以作為送審及後續規劃基礎，並非外界所稱「兩案併陳」。

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陳耀川強調，（藍線）將面臨鑽山洞及民宅拆遷，在基隆捷運一階階段都已遭遇（南港到汐止進行潛盾，堵南街住戶拆遷），在工法上没問題；再者（藍線）除服務範圍涵蓋較多活動人口，周邊土地可結合捷運導向開發（TOD）模式推動，不管在運輸效益及土地開發潛力等面都具有極大優勢。此案，不僅可提升大眾運輸使用需求，帶動地區發展，亦能增加收益，提升計畫自償能力，降低本府財政負擔。

至於（橘線）案，陳耀川說，台鐵既有路廊寬度受限，在須維持台鐵雙軌正常營運的前提下，現況路廊空間不足以於同一路廊內再配置捷運雙軌，且沿線尚受國道高架橋及成功陸橋橋墩跨距不足等條件限制，將面臨拆除改建，工程難度高，對交通運作造成重大衝擊。

再者，台鐵公司化後土地屬私有地，需經協議價購或徵收，若是（橘線），施工期間預估需中斷台鐵服務約8年，將嚴重影響民眾日常通勤與交通便利性，且路線沿線缺乏聯開潛力的場站。陳耀川最後表示，基捷二階不論採用那一方案，都須辦理環境影響評估相關作業。

吳禹辰最後表示，市府尊重各界意見並鼓勵理性討論，但重大交通建設仍應回歸專業評估與城市長遠發展。

圖為基隆捷運第二階段（八堵站到基隆車站）麥金路轉安樂路二段路線圖。（記者俞肇福攝）

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