愛爾麗偷拍連環爆！北市衛生局無預警擴大稽查 違規名單將公開

刑警大隊現場展示監測設備。（記者孫唯容攝）

愛爾麗醫美診所爆針孔偷拍案，台北市政府今（8）日啟動為期兩週擴大反針孔稽查專案。衛生局召開記者會指出，針對容易暴露、私密場所處無預警擴大稽查，初步預計稽查20家業者，未來會持續盤點，若查出不合格者將公布名單。

衛生局主秘邱秀宜表示，依據台北市公共場所防止針孔管理辦法，針對衛生局所轄管的醫療院所、產後護理之家、瘦身美容中心將進行擴大稽查，特別是容易暴露、私密場所進行無預警稽查，從即日起為期兩週。

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邱秀宜指出，依照台北市消費者保護自治條例22條規定，現場調查檢測出有針孔設備，就會公布違法事項，後續要求限期改善，假設未改善則可依法裁罰2萬到10萬元；在保護民眾隱私之下，他們會針對醫美診所、瘦身中心進行加強稽查，預計稽查初步規劃20家，會持續盤點業者。

邱秀宜表示，擴大稽查重點是保障消費者權益，讓業者不要犯法，衛生局後續查處到不合格的業者一定會公布，讓消費者清楚了解場所狀況，至於合格業者是否要公布則需評估。

衛生局醫事管理科長吳岱穎表示，違規樣態如果牽涉到刑法部分，會由警方移送檢警辦理，而涉及行政問題，常見的裁罰方式就是罰鍰，前提需要查獲具體事證，讓機構限期改善或陳述意見的時間。

吳岱穎說，行政問題又要看是個人或院所，如果是個人的話，會有既定醫生、醫療人員懲戒犯法，若以醫師為例，違法違規或者是犯行比較嚴重，也會送到衛生局的醫師懲戒委員會，由外部內部委員認定。至於是否會吊銷職醫師執照？吳岱穎則表示，需看違反的法規嚴重程度再決定。

台北市警察局刑警大隊副隊長鄭國隆指出，警察局定期會跟北市府同仁定期訓練如何操作反針孔的設備，目前配合衛生局、體育局、商業處稽查相關業者，稽查期間每天人力配置18至20人加強，每個點位配置2人。

鄭國隆指出，針孔常見為記憶卡攝影及無線傳輸兩種，警局配備有無線訊號的偵測設備，可以偵測行動網路、WIFI、Radio Frequency（無線電頻率/射頻），偵測到訊號後會在儀器顯示出屬於哪一種訊號，易於辨識。

至於針對使用記憶卡攝影，可以直接利用鏡頭搜尋器，會針對可疑的物品，包含不應在現場出現的物品，以及出現位置有異樣的物品，像是煙霧偵測器應裝設在空間的中央而非角落，即可利用鏡頭搜尋器去發現是否有鏡頭存在。

警局配備有無線訊號的偵測設備，可以偵測行動網路、WIFI、Radio Frequency（無線電頻率/射頻）。（記者孫唯容攝）

愛爾麗醫美診所爆針孔偷拍案，台北市政府今（8）日啟動為期兩週擴大反針孔稽查專案。衛生局召開記者會指出，針對容易暴露、私密場所處無預警進行擴大稽查，初步預計稽查20家業者，未來會持續盤點，若查出不合格者將公布名單。（記者孫唯容攝）

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