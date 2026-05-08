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    首頁 > 生活

    高鐵新世代列車快交車了！ 內裝曝光有充電座、沉陷式座椅

    2026/05/08 12:45 記者吳亮儀／台北報導
    高鐵公司公布新世代列車N700ST的內裝。（高鐵公司提供）

    高鐵公司公布新世代列車N700ST的內裝。（高鐵公司提供）

    高鐵新世代列車N700ST即將在今年八月交車！台灣高鐵公司今天（8日）曝光新車內裝，包括有更好的降噪設計、座位都有充電座、沉陷式座椅等。

    目前台灣高鐵有34組列車，型號都是700T。高鐵公司向日立東芝聯盟採購的12輛新世代列車是新幹線最先款列車N700S，並做成台灣版本的「N700ST」。

    高鐵公司今天曝光新世代列車N700ST內裝影片，座椅顏色是清爽的藍色，窗戶稍微小一點，但可以達到較好的降噪效果；另外，每個座位都有充電座，且是沉陷式座椅，當乘客往後仰的時候會下沉，坐起來比較舒適，且椅背有頭靠，坐起來較舒適。

    另外，每個椅背也有小掛鉤、可以掛東西；另外，椅背的小桌子也輕量化了；每節車廂也都有閉路電視監控系統，且有高解析度，確保車廂內的安全及狀況。

    台灣高鐵公司向日本採購的12組新世代列車N700ST，第1組8月即將到達台灣，預計自2027年下半年起，新車陸續投入營運服務。高鐵公司預計近期陸續在臉書官方粉絲團公布新世代列車相關影片。

    高鐵公司公布新世代列車N700ST的內裝。（高鐵公司提供）

    高鐵公司公布新世代列車N700ST的內裝。（高鐵公司提供）

    高鐵新世代列車N700ST模擬圖。（高鐵公司提供）

    高鐵新世代列車N700ST模擬圖。（高鐵公司提供）

    高鐵公司董事長史哲說明，預計今年八月交車新世代列車。（高鐵公司提供）

    高鐵公司董事長史哲說明，預計今年八月交車新世代列車。（高鐵公司提供）

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