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    首頁 > 生活

    宜蘭公幼、非營利招生缺額出爐 搶手2歲幼幼專班收托559人

    2026/05/08 13:05 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭市凱旋國小附設幼兒園2歲幼幼專班今年將招收30人。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市凱旋國小附設幼兒園2歲幼幼專班今年將招收30人。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣公立附設幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保服務中心聯合招生缺額出爐，全縣開缺1221人，其中超搶手的2歲幼幼專班，縣府繼連續2年增班因應後，今年也增班將收托559人滿足家長需求，11至13日開放報名，16日滿額線上直播抽籤。

    每年幼兒園招生多以2歲專班最搶手，宜蘭縣府教育處持續新增或轉型原有班級為專班，今年總計開缺559人，其中辦學備受肯定的宜蘭市凱旋國小附設幼兒園將招收30人，羅東成功國小附設幼兒園及礁溪國小附設幼兒園也均開缺30人，3校並列全縣專班收托人數之最。

    宜蘭縣府教育處表示，今年積極辦理公共化幼兒園增班，總招生名額共1221名，為減少家長奔波勞累的辛勞，除採現場紙本登記，也持續推動網路報名，幼生若符合網路登記資格，鼓勵家長透過「宜蘭縣幼兒園線上招生報名系統」填寫並上傳佐證資料，並可同步在系統查詢各園缺額及報名人數。

    宜縣教育處指出，8日缺額公告後，預計11至13日開放報名，「網路」報名時間為11日上午9點至13日下午2點；「現場」受理報名時間為12日上午9點至下午3點及13日上午9點至下午2點，請家長備妥相關文件至各園辦理登記。

    宜縣教育處表示，如登記報名人數超過園所可招收名額時，各幼兒園將於16日上午10點辦理網路直播抽籤，家長只要線上觀看即可知道錄取結果，並提醒正取幼生家長，18日上午9點至中午12點須至園所辦理報到。

    招生網址：https://aff.ilc.edu.tw/Apply/stud/

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