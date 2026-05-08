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    首頁 > 生活

    澎湖花火節首場無人機起飛「凸槌」 疑似「訊號源」干擾

    2026/05/08 12:38 記者劉禹慶／澎湖報導
    無人機展演首場凸槌，廠商表示受訊號干擾。（記者劉禹慶攝）

    無人機展演首場凸槌，廠商表示受訊號干擾。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國際海上花火節第1場無人機展演，重演去年「一場爆」覆轍，澎湖縣政府今（8）日由代行視事副縣長林皆興出面致歉，並強調全面啟動調查檢討。無人機廠商表示，有人為干擾訊號正常運作，已收集相關數據資料，向澎湖縣政府警察局與CNN報案，導向國安因素調查。

    由於昨（7）日晚間首場無人機展演，部分圖形未能完整呈現，影響觀賞效果，讓許多到場民眾、遊客及長期支持花火節的朋友失望，林皆興表示，深表歉意，並將虛心檢討，未來也將以更高標準要求後續活動品質及安全管理。事發後立即要求執行廠商查明原因。

    經初步判斷，無人機於第1次起飛展演過程中，疑似受現場訊號干擾，導致部分無人機定位異常，造成圖形無法完整呈現。廠商第一時間即進行系統檢測及重新校正，並於煙火施放結束後再次重新起飛，但仍有部分圖形未能完整呈現。

    目前初步掌握，此次疑似訊號干擾情形導致無人機定位異常，相關數據與資料將交由警方進一步調查釐清。

    澎湖縣政府已要求執行廠商24小時提出完整技術檢測及事故分析報告，釐清發生原因、系統異常點及相關責任歸屬。同時，縣府亦已函請交通部民用航空局及國家通訊傳播委員會（NCC）協助調查現場是否涉及外部訊號干擾情形，並協助後續相關檢測與排除作業。

    澎湖縣政府針對無人機凸槌，由副縣長林皆興領軍出面道歉。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府針對無人機凸槌，由副縣長林皆興領軍出面道歉。（記者劉禹慶攝）

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