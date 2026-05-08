母親節送「乎好」 黃偉哲發火鶴傳暖意、推台南花卉

市長黃偉哲今日於永華市政中心致贈象徵熱情與祝福的火鶴花，向洽公民眾獻上節日祝福。（台南市府提供）

迎接母親節到來，台南市長黃偉哲也送上台語諧音哏增添溫度。今（8）日於永華及民治雙市政中心聯合服務中心致贈象徵熱情與祝福的火鶴花，向洽公民眾及市府員工中的媽媽們獻上節日祝福，現場洋溢溫馨氣氛，也傳遞市府對母親辛勞付出的感謝與敬意。

台南為全國重要的火鶴花外銷產地，種植面積約53公頃，其中以六甲區為主要產區，所栽培的火鶴品質優良、色澤亮麗，深受市場青睞。

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火鶴花在台語中諧音「乎好」，象徵「祝福一切都好」，加上花形大方喜氣，也代表熱情、關懷與幸福，因此常被用於節慶與祝賀場合。黃偉哲發送火鶴，不僅傳遞母親節祝福，也同時推廣台南在地優質花卉產業。

黃偉哲表示，母親在家庭中扮演關鍵角色，不僅細心照料家人生活起居，更是穩定家庭的重要支柱。母親節前夕，市府特別準備色彩鮮豔、寓意吉祥的火鶴花，希望透過簡單而暖心的行動，向所有媽媽表達感謝，也祝福全天下母親平安健康、幸福快樂。

市長黃偉哲今日於市政中心聯合服務中心致贈象徵熱情與祝福的火鶴花。（台南市府提供）

市長黃偉哲致贈象徵熱情與祝福的火鶴花，向市府員工中的媽媽們獻上節日祝福。 （台南市府提供）

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