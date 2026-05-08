國境之南鵝鑾鼻考古展示館動土 斥資近4億拚2028完工

「鵝鑾鼻考古展示館暨周邊服務設施」結合史前遺址保護與觀光服務升級的重大工程。（墾管處提供）

揮別長達7年的工程停滯陰霾，國境之南指標性景點「鵝鑾鼻公園」迎來翻轉契機！內政部國家公園署墾丁國家公園管理處今（8）日隆重舉行「鵝鑾鼻考古展示館暨周邊服務設施」動土典禮。這項結合史前遺址保護與觀光服務升級的重大工程，總經費高達3億6700萬元，預計於2028年底完工，不僅要重塑屏東觀光門戶，更要讓沉睡千年的史前文明與現代美學交織共生。

鵝鑾鼻公園曾是年收百萬遊客的明星景點，但其賣店建築因老舊不堪，原計畫於2017年進行改建，未料施工期間意外挖掘出大量史前貝器、石棺等珍貴文物，工程因涉及文資保護被迫停工多年。遊客人數隨之驟降，當地商店街生意慘淡，成為地方發展的一大憾事。

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內政部次長董建宏主持動土儀式時指出，為了解決開發與文資保存的衝突，本次設計採取「低衝擊開發」原則，改用輕量化材質與謙遜的建築色彩，盡可能減少對自然地貌的擾動，讓建築隱身於海天一色的珊瑚礁景觀中。他強調：「這不僅是硬體升級，更是對台灣史前文化的守護承諾。」

長期追蹤此案的立委徐富癸，則被地方視為催生預算的關鍵推手。徐富癸表示，為重振鵝鑾鼻榮景，他多次於立法院質詢並促成現地會勘，成功爭取到近4億元經費。其中約2.9億元將用於新建60間商店空間，改善長年簡陋的購物環境；另1.1億元則投入史前文物展示館。徐富癸呼籲墾管處務必「上緊發條」，縮短工期，讓店家能早日回到崗位，迎接國際觀光客。

根據墾管處規畫，新建的考古展示館將成為一大亮點。1樓將以「重返貝的棲地」、「再現考古坑」及「史前貝器工業」為三大主軸，現場展示考古發掘坑位，讓遊客親眼見證千年遺址；2樓則透過影像紀錄片，訴說這段考古發現的艱辛歷程。

「終於盼到這一天了！」當地商家感慨，多年來的苦撐終於看到曙光。墾管處強調，未來施工將納入專業考古團隊全程監看，在確保文化資產世代延續的前提下，加速推進工程，期待2028年完工後，讓鵝鑾鼻以「文化底蘊」與「生態永續」的新面貌，重新奪回台灣最南端的觀光光環。

國境之南鵝鑾鼻考古展示館動土。（記者蔡宗憲攝）

國境之南鵝鑾鼻考古展示館動土。（記者蔡宗憲攝）

鵝鑾鼻長年老舊簡陋的購物環境。（記者蔡宗憲攝）

「鵝鑾鼻考古展示館暨周邊服務設施」結合史前遺址保護與觀光服務升級的重大工程。（墾管處提供）

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