愛爾麗爆針孔偷拍！願退費卻要求民眾放棄提告 盧秀燕怒了

盧秀燕表示，愛爾麗承諾全額退費，卻要求消費者放棄法律請求權，這是不可以的，市府今天將派員前往台中兩家分店告知。（記者蔡淑媛攝）

知名連鎖醫美集團愛爾麗驚爆針孔偷拍客戶醜聞，至少台中以北就有10家分店裝設利用煙霧偵測器偽裝的針孔竊錄，對此，台中市長盧秀燕表示，全國已超過290件民眾消費申訴，台中市目前有37件，但愛爾麗承諾全額退費，卻要求消費者放棄法律請求權，這是不可以的，市府今天將派員前往台中兩家分店告知。

針對愛爾麗涉入針孔偷拍客戶風波，愛爾麗承諾全額退費，但合約卻加註，消費者必須拋棄民、刑事的請求權，其退費同意書中載明，消費者在領取退款後，必須承諾放棄對該公司及相關人員的刑事、民事及行政追訴權，且不得再以任何方式向相關單位檢舉或對外發表損害品牌名譽之言論。

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針對愛爾麗涉入針孔偷拍客戶風波，盧秀燕今天出席北屯敦化公園地下停車場上梁典禮時受訪指出，愛爾麗表示說要全賠，卻同時要求消費者放棄法律的追訴，這是不可以的，今天法制局、衛生局會派員前往兩家分店（文心西屯、崇德北屯店），告訴業者進行理賠，不可要求民眾放棄法律追訴權，在相關賠償合約不能加註給給予法律免責權。

愛爾麗連鎖醫美涉及針孔偷拍，新北檢警偵辦愛爾麗連鎖醫美新北板橋店偷拍案，追查發現，至少台中以北就有10家分店裝設煙霧偵測器偽裝的針孔竊錄消費者，且被害者眾多，還有少女受害，總裁常如山、特助張元齡、設備商謝金亨等3人被新北地院裁定收押禁見。

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