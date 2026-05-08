教育部人權新課程上線，「台灣農民組合」展現台灣民主扎根過程。（記者林曉雲翻攝）

教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區今（8）日推出第四堂課程「台灣農民組合」，帶領民眾回到1920年代的台灣農村，重新認識日治時期農民如何在貧困與壓迫中組織行動、爭取權益。教育部表示，希望透過課程讓社會理解，推動改變的不只是知識菁英，基層人民也曾在歷史中為自身命運發聲。

教育部學特司科長楊奕愔說明，「補課了沒？」是人權與轉型正義數位學習專區，透過不同歷史主題，讓學生與民眾重新認識台灣民主、人權與社會運動發展歷程。此次上線的第四堂課，以1926年成立的「台灣農民組合」為主題，聚焦當時農民面對土地制度不公、租佃壓力與經濟剝削時，如何透過集體行動爭取合理待遇。

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楊奕愔表示，在一般印象中，參與政治與社會運動的人，多半是受過高等教育的知識分子，但回顧歷史可以發現，許多基層群體也在艱困生活中逐漸意識到不公平，進而站出來行動。台灣農民組合的成立，就是當時農民在長期貧困與壓迫下，透過團結改變處境的重要例子。

楊奕愔指出，台灣農民組合除了爭取農產交易制度合理化、保障農民基本生計，也推動農村文化改善與教育提升，是日治時期重要的農民運動組織之一。透過課程，希望引導民眾理解，貧窮不只是個人困境，也可能成為促使人們認識社會結構問題、進而採取行動的重要契機。

楊奕愔也提到，根據白色恐怖時期相關研究，農民其實是政治受難者中的第二大職業群體，顯示政治參與與社會運動從來不只屬於少數菁英，而是深植於台灣社會各個角落。

楊奕愔強調，社會改變往往來自日常生活累積的不公平感受，當人民開始理解自身處境，行動就可能發生。因此，「補課了沒？」不只是歷史教材平台，更希望成為全民重新認識台灣歷史、人權與民主發展的重要入口。

楊奕愔表示，教育部將持續推出更多人權與轉型正義主題課程，透過數位學習方式，讓更多學生與民眾接觸不同歷史經驗，理解台灣社會如何一步步走向民主與多元，也希望藉由歷史反思，培養對人權與社會公平的關注。

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