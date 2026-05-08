高雄八涳橋疏洪瓶頸5月中打通 匯流口水位降1公尺

八涳橋打除前。（記者蔡清華翻攝）

高雄市副市長林欽榮今（8）日親赴「曹公新圳匯流口拓寬工程」及「八涳橋橋梁改建工程」工地督導護岸拓寬進度。林欽榮肯定水利局及施工團隊戮力趕工，並要求5月中旬汛期高峰前，順利排除通洪瓶頸，全面提升後勁溪流域之防洪韌性。

八涳橋改建與曹公新圳匯流口拓寬是改善仁武區域積淹水問題的指標性工程，水利局採「工程拓寬」與「清疏維護」雙管齊下。水利局目前正同步進行曹公新圳清疏作業，預計5月底完成全線4.65公里的河道淨空，累計清除土方約3.5萬立方公尺。此外，上游「夢裡滯洪池」與「十九灣滯洪池」共計約21.2萬噸的滯洪空間，亦將於5月底前發揮功效，透過渠道拓寬與滯洪空間的系統化配置，構築多重防線。

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水利局表示，目前曹公新圳近匯流口處護岸瓶頸及八涳橋橋面已打除完成，5月中旬橋台瓶頸段打通後，預計可使匯流口河道水位降低1公尺以上，可顯著降低豪雨期間沿線鳥松、仁武地區的淹水風險，受益面積達256公頃，保障近1萬2000戶家庭安全。

八涳橋上游匯流口-曹公新圳瓶頸打除後。（記者蔡清華翻攝）

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