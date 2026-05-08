為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    餅香不怕巷子深 台南「天心軒」走出獨特純素風味

    2026/05/08 12:41 記者王姝琇／台南報導
    隱身在巷弄中的天心軒素食喜餅，是熟門熟路的人才會懂得的美味。（南市觀旅局提供）

    隱身在巷弄中的天心軒素食喜餅，是熟門熟路的人才會懂得的美味。（南市觀旅局提供）

    台南市有為數不少的糕餅業者，但專門製作全素食的傳統餅舖卻不多，「天心軒素食喜餅」即以全素食糕餅走出特色，成為府城極具代表性的餅舖。其中冬至限定的菜包每年更是造成搶購。

    天心軒創辦人吳瓊楠小學畢業即到餅舖當學徒，再到知名食品行以及多家餅舖擔任師傅；創業之初為做出市場區隔，加上自身篤信佛教，決定專注於純素食糕餅，1978年於水仙宮市場開設天心軒，後交由長子吳文熊與媳婦陳淑訓倆夫妻打理。

    吳文熊表示，為突破素食糕餅食材的限制，他調整原料比例改良口味與口感，堅持自製餡料確保糕餅品質，為了拓展新客源，也勤於研發，不僅抓住市場客群，也供應如開元寺、佛光山、法鼓山，及齋堂與佛教團體祭祀法會所用的素食糕點。

    府城冬至有吃菜包的習俗，狀似餃子或元寶，有「財包」的好寓意，天心軒菜包外皮Ｑ彈飽滿，豐富的高麗菜、紅蘿蔔、豆干、芹菜、素料、麵腸、酸菜、香菇等多種餡料，再加上花生糖粉的鹹香滋味，成了冬至限定的古早味名點，每到冬至前就造成預購熱潮。第3代吳宗勳說，為應廣大顧客的要求，原冬至限定的菜包也做出調整，在冬至前後2個月都可買到。

    觀旅局長林國華表示，天心軒的壽桃、素食牲醴、大餅與香餅，以皮軟餡香為最大特色成為招牌，還有糕仔、重陽節麻糬等；天心軒素食喜餅隱藏在僻靜小巷，儘管鮮少過路客，多是刻意上門的客人或回頭客，印證了餅香不怕巷子深的道理。

    冬至菜包原本只於冬至前供應，因為口碑好熱銷而成為季節性商品。（南市觀旅局提供）

    冬至菜包原本只於冬至前供應，因為口碑好熱銷而成為季節性商品。（南市觀旅局提供）

    天心軒的椪餅餅皮輕薄軟綿，帶有淡淡糖香與麵粉香，甜而不膩。（南市觀旅局提供）

    天心軒的椪餅餅皮輕薄軟綿，帶有淡淡糖香與麵粉香，甜而不膩。（南市觀旅局提供）

    第2代吳文熊夫妻與兒子吳宗勳共同打理餅舖。（南市觀旅局提供）

    第2代吳文熊夫妻與兒子吳宗勳共同打理餅舖。（南市觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播