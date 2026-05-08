餅香不怕巷子深 台南「天心軒」走出獨特純素風味

隱身在巷弄中的天心軒素食喜餅，是熟門熟路的人才會懂得的美味。（南市觀旅局提供）

台南市有為數不少的糕餅業者，但專門製作全素食的傳統餅舖卻不多，「天心軒素食喜餅」即以全素食糕餅走出特色，成為府城極具代表性的餅舖。其中冬至限定的菜包每年更是造成搶購。

天心軒創辦人吳瓊楠小學畢業即到餅舖當學徒，再到知名食品行以及多家餅舖擔任師傅；創業之初為做出市場區隔，加上自身篤信佛教，決定專注於純素食糕餅，1978年於水仙宮市場開設天心軒，後交由長子吳文熊與媳婦陳淑訓倆夫妻打理。

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吳文熊表示，為突破素食糕餅食材的限制，他調整原料比例改良口味與口感，堅持自製餡料確保糕餅品質，為了拓展新客源，也勤於研發，不僅抓住市場客群，也供應如開元寺、佛光山、法鼓山，及齋堂與佛教團體祭祀法會所用的素食糕點。

府城冬至有吃菜包的習俗，狀似餃子或元寶，有「財包」的好寓意，天心軒菜包外皮Ｑ彈飽滿，豐富的高麗菜、紅蘿蔔、豆干、芹菜、素料、麵腸、酸菜、香菇等多種餡料，再加上花生糖粉的鹹香滋味，成了冬至限定的古早味名點，每到冬至前就造成預購熱潮。第3代吳宗勳說，為應廣大顧客的要求，原冬至限定的菜包也做出調整，在冬至前後2個月都可買到。

觀旅局長林國華表示，天心軒的壽桃、素食牲醴、大餅與香餅，以皮軟餡香為最大特色成為招牌，還有糕仔、重陽節麻糬等；天心軒素食喜餅隱藏在僻靜小巷，儘管鮮少過路客，多是刻意上門的客人或回頭客，印證了餅香不怕巷子深的道理。

冬至菜包原本只於冬至前供應，因為口碑好熱銷而成為季節性商品。（南市觀旅局提供）

天心軒的椪餅餅皮輕薄軟綿，帶有淡淡糖香與麵粉香，甜而不膩。（南市觀旅局提供）

第2代吳文熊夫妻與兒子吳宗勳共同打理餅舖。（南市觀旅局提供）

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