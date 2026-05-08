怕愛爾麗倒了！高雄民眾急跑愛爾麗退費

消費者Ｂ小姐帶著贈品和貴賓卡到愛爾麗中山店退費，她多是做體雕相關課程，憂心偷拍會讓隱私外洩，但強調先拿回錢最重要。（民眾提供）

愛爾麗醫美診所偷拍風波延燒，集團已宣布開放全面退費，高雄市愛爾麗中山店上午遭高雄地檢署搜索，另一早就有消費者趕來排隊退款，不少人買了超過數萬元以上的療程，紛紛表示「怕倒了，日後拿不到錢」，多數人都劃掉放棄刑事、民事求償這條不合理的要求。

消費者Ａ小姐今天一大早就趕到愛爾麗中山店排隊退費，她說，自己主要是做皮秒雷射 ，因為是分次購買課程，已經忘了花費的金額，但還有12次還沒做完，強調有劃掉放棄刑事、民事求償這項備註，沒有扣手續費。

請繼續往下閱讀...

消費者Ｂ小姐則是帶著贈品和貴賓卡來退費，她說，自己購買的課程以體雕相關為主，金額約20幾萬萬元，也坦言效果沒有很好，當初是想說愛爾麗比較大間，但有些療程有脫衣服，所以還是來退費，知道消息後會擔心被拍，但是又沒有證據，認為有這樣的行為很不OK，因為店家怕倒閉，剩下課程做不到，不管訴訟如何，先拿到錢再說。

另一名消費者Ｃ小姐則是這家店近20年的老顧客，她說，自己都以做臉部綜合療程為主，在這裡做了快20年了，擔心從20年前就有裝針孔，目前剩下約1萬多元的療程，怕它倒了拿不到錢，自己會劃掉放棄放棄刑事、民事求償那一欄，不要和解，因為這項協議不合理。

Ｄ小姐說，退費算順利，但還剩2堂都是原價，但一開始對方說一堂是原價、一堂是體驗價，但她堅持體驗價是一開始就用了，後來才願意退剩下2堂的原價，但贈送的課程則不退費，但告知可再來做，總共消費3萬多元，退費約5000多元。

愛爾麗高雄中山店一早遭雄檢及警方搜索。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法