台東7億天價立體停車場開工即停工 縣議員質疑完工遙遙無期

台東市停五立體停車場工程原訂今年5月完工，但因停工，工程進度僅5%。（記者黃明堂攝）

台東縣政府花費7億在台東市新生路與南京路口興建「停五」立體停車場，自去年2月風光開工，未料僅半年便因履約爭議全面停擺，目前工程進度滯留在5%左右。簡維國直言，這座原定於今年5月完工、被視為重要政績的建築，如今復工無期，恐難在現任縣長任內完成。

對於開工即停工的窘境，建設處長蔡勝雄解釋，主因在於統包廠商設計的地下室構造與縣府提出的需求書不符。儘管查核委員判定廠商需進行改善，但廠商態度堅決、拒絕修正，雙方爭議已交由行政院公共工程委員會進行履約爭議調解。蔡勝雄坦言，由於雙方仍需提交書面報告供工程會審閱，目前完全無法預測確切的完工時間，僅能靜待調解建議。

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簡維國質疑該停車場的「天價」合理性，他以台東縣立圖書館總館為例，指出總圖造價約4.5億元，且全棟皆為供人使用空間，反觀主要功能為停車的「停五」立體停車場，經費卻飆升至7億元。他擔憂縣府為了在停車場內增加社福設施與商場等「附加價值」，反而讓案件變得複雜，導致發包後工程難以推進，甚至出現成本與效益不成正比的現象。

針對預算疑慮，蔡勝雄則回應澄清，所謂「天價」多為外界誤解，若與10年前的建築單價每坪8萬相比確實有落差，但以現今公共建築物每坪約20萬元的行情來看，該案單價與其他縣市相比甚至偏低，主因是近年物價與工料大幅上漲所致。他強調，目前工程卡關的核心單純是地下室結構爭議，並非因多功能規畫而影響進度。

儘管縣府強調預算編列合理，但面對停工近一年的工地現場，簡維國要求建設處必須對外說明清楚，避免這筆龐大的中央與地方合資預算，最後淪為市中心不知何時能完工的建築殘局。

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