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    首頁 > 生活

    頭份永貞宮媽祖換裝迎生日 白冰冰穿同色套裝祝壽

    2026/05/08 12:14 記者彭健禮／苗栗報導
    明天是農曆3月23日媽祖聖誕，苗栗縣頭份田寮永貞宮依循往例，於今（8）日替媽祖娘娘換上「新年式」的聖袍。（記者彭健禮攝）

    明天是農曆3月23日媽祖聖誕，苗栗縣頭份田寮永貞宮依循往例，於今（8）日替媽祖娘娘換上「新年式」的聖袍。（記者彭健禮攝）

    明天是農曆3月23日媽祖聖誕，苗栗縣頭份田寮永貞宮依循往例，於今（8）日替媽祖娘娘換上「新年式」的聖袍，並邀全台多間知名媽祖廟「姊妹」齊聚，共同過壽。藝人白冰冰今天也身穿與永貞宮媽祖2026年同樣粉紫色的套裝，參與聖袍更換，祝媽祖娘娘聖誕千秋。

    媽祖是女神，因此更換聖袍由女性人員執事，更換過程中，永貞宮主殿神龕前也會拉起紅色布幔。白冰冰與永貞宮主委張淑芬、副縣長賴香伶、頭份市長羅雪珠、議員蕭詠萱及立委邱鎮軍妻子詹美娟、前縣長徐耀昌妻子蔡麗卿等人，共同為永貞宮媽祖換上粉紫色的新年式聖袍。

    永貞宮位處頭份客家庄，張淑芬於上任主委後，徵得媽祖同意，改採客家花布式樣的衣袍作為永貞宮媽祖的聖袍，凸顯客家庄媽祖信仰及族群融合精神。多年來，也使得永貞宮媽祖在許多宮廟交流場合，成為最醒目的媽祖。

    永貞宮媽祖的聖袍顏色皆透過擲筊由媽祖決定，過去媽祖挑選過橘色、粉紅、紅、水藍，甚至黑色等底色的聖袍，皆引發信眾關注，今年則挑選了粉紫色。張淑芬表示，永貞宮今天換新裝後，將與自全台迎來知名媽祖廟「姊妹」齊聚過壽，並將於頭份四月八遶境活動中，亮麗登場。

    藝人白冰冰（右2）身穿與永貞宮媽祖2026年同樣粉紫色的套裝，參與聖袍更換，祝媽祖娘娘聖誕千秋。（記者彭健禮攝）

    藝人白冰冰（右2）身穿與永貞宮媽祖2026年同樣粉紫色的套裝，參與聖袍更換，祝媽祖娘娘聖誕千秋。（記者彭健禮攝）

    藝人白冰冰參與聖袍更換，祝媽祖娘娘聖誕千秋。（記者彭健禮攝）

    藝人白冰冰參與聖袍更換，祝媽祖娘娘聖誕千秋。（記者彭健禮攝）

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