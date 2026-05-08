外交部、醫界齊挺台灣參與WHA 林月琴：排除台灣成全球公衛風險

立委林月琴指出，排除台灣並非單純外交問題，而是「全球公共衛生風險」。（記者羅碧攝）

第79屆世界衛生大會（WHA）將於5月18日在日內瓦登場，台灣至今仍未收到邀請函，若最終未獲邀，將是連續第10年缺席。對此，立委林月琴今（8）日與外交部、衛福部及醫界共同召開國際記者會，呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣在醫療、公衛及全球健康治理上的實質貢獻。林月琴直言，排除台灣並非單純外交問題，而是「全球公共衛生風險」。

林月琴表示，WHA是全球公共衛生最重要的會議，但台灣擁有完整醫療體系，長年對國際公共衛生有所貢獻，卻因政治因素持續被排除在外。她指出，在極端氣候與疫情常態化時代，疾病不會因政治因素停止擴散，但台灣至今仍無法即時參與WHO技術會議、資訊交流與決策機制，不僅影響2300萬台灣人民健康，也削弱全球防疫體系完整性。

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林月琴說，WHO 2025年至2028年第14個工作計畫已將「全民健康覆蓋（Universal Health Coverage）」列為重要目標，而台灣全民健保覆蓋率已達99.9%，健保制度也已邁入30週年，「當世界各國正朝這個方向努力時，台灣早已走在前面」。她強調，一個已實現全民健康覆蓋、並受國際肯定的國家，卻無法參與全球最高層級公共衛生決策機制，「不僅不合理，也不利全球健康發展」。

林月琴並代表相關醫事團體提出3項訴求，包括呼籲WHO秉持專業與中立原則，讓台灣以觀察員身分參與WHA；要求國際社會正視台灣在全球防疫體系中的角色與貢獻，不應讓任何地區成為防疫缺口；以及盼政府持續結合民間與專業力量深化國際醫衛合作。她強調，「台灣參與WHA不只是為了台灣，而是為了全世界。」

外交部常務次長葛葆萱表示，今年WHA將於5月27日至6月1日在日內瓦舉行，政府將循往例持續推案，洽請理念相近國家與友邦在各場合為台灣發聲，向國際社會展現台灣爭取參與WHA及WHO的決心。他指出，今年也將首度結合國內30多家醫療院所及產業單位，在WHA期間赴日內瓦辦展，向世界展示台灣醫療與健康產業實力，「讓大家知道台灣是不可或缺的一部分」。

葛葆萱表示，台灣在COVID-19疫情期間，不論防疫表現或捐贈口罩等國際醫療合作行動，都展現出台灣在全球醫衛合作的重要角色，也因此獲得越來越多理念相近國家的支持。他也感謝各醫事團體與民間人士長期支持與協助，透過公私協力向國際社會傳達「Taiwan can help, Taiwan cares」理念。

衛福部國際合作組主任施金水則表示，今年WHA期間，衛福部仍將由部長率團前往日內瓦，並規劃舉辦多場周邊論壇與雙邊會議，持續向國際展現台灣醫療與公共衛生成果。其中包括以「智慧醫療」為主題的「台灣健康醫療產業展」，將有30多家廠商及10家醫學中心赴當地參展；另也將舉辦AI研討會、C肝消除論壇及癌症防治論壇，分享台灣在數位健康與疾病防治上的經驗。

醫師公會全聯會理事長陳相國則表示，台灣在COVID-19疫情期間，無論防疫、醫療照護及死亡率控制表現，都足以作為世界典範。他指出，WHO於2016年提出2030年根除C型肝炎目標，但台灣已於2025年完成C肝根除任務，「是全世界第一個根除C肝的國家」，相關醫療成果應被世界看見。

陳相國表示，台灣已連續10年未受邀參與WHA，但台灣在醫療、公衛及智慧醫療方面都有卓越表現，「全世界醫療不能缺少台灣，台灣應該被世界看見」，因此此次21個醫事團體提出「守護全球健康，台灣不能缺席」訴求，希望WHO與國際社會正視台灣對全球健康的貢獻。

衛福部國際合作組主任施金水表示，今年WHA期間，衛福部仍將由部長率團前往日內瓦，並規劃舉辦多場周邊論壇與雙邊會議，持續向國際展現台灣醫療與公共衛生成果。（記者羅碧攝）

21個醫事團體召開記者會，強調守護全球健康，台灣不能缺席。（記者羅碧攝）

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