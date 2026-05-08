農業部整合衛星資料 發現黑面琵鷺「空中會師」北遷路徑

黑面琵鷺相互理羽。（資料照，台江處提供）

黑面琵鷺會在冬季從北方長途跨海來台，並在春季北返，農業部生物多樣性研究所與銀行ESG合作「黑琵守護網」計畫，近期整合多方衛星追蹤資料，觀察3隻個體在不同時間地點出發，但會「空中會師」並抵達台中高美濕地休息，再結伴啟程飛越台灣海峽，不只揭示了候鳥遷徙路徑，也象徵各地保育力量會合。

黑面琵鷺被列第1級瀕臨絕種動物，全球約剩7千多隻，其中約6成數量會在冬季來到台灣；生多所與合作金庫商業銀行合作的「黑琵守護網」ESG專案計畫，近期便整合多方衛星追蹤資料，觀察到黑面琵鷺候鳥遷徙過程中精彩的匯流與集結現象。

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生多所指出，觀察個體包括：屏東科技大學追蹤研究的N75、台電興達發電廠救援後持續監測的W25，以及台江國家公園委託台南市野鳥學會研究、並由中信金控支持的W53。

生多所表示，根據衛星資料，3月30日N75與W25分別自台南七股及高雄茄萣一帶起飛北返，雖出發時間地點不同，同日上午卻在濁水溪口上空會合，結伴北上，並抵達高美濕地停棲休息；同日清晨W53則從台南安南區棲地出發，途中先抵達彰化濁水溪口北岸，短暫停留再北飛，下午抵達高美濕地；當天傍晚，3隻黑面琵鷺一同自高美濕地啟程，跨越台灣海峽，展開下一段北返旅程。

生多所指出，此觀察顯示台灣西部沿海不僅是黑面琵鷺重要的北返遷徙通道，濁水溪口與高美濕地等也可能是關鍵匯流與中繼點，代表濕地不只是停留地，更可能是補充能量、等待適合天候與重新集結的重要節點；且這次發現也象徵各地保育力量的會合，並透過資料授權與共享，逐步拼湊黑面琵鷺完整遷徙圖像，讓未來各界共同為其遷徙安全與棲地保護築起堅實防護網。

黑面琵鷺W25野放照，該個體由台電興達發電廠救援後持續監測。（生多所提供）

台中市高美濕地是重要的候鳥生態區，農業部生多所也認為是黑面琵鷺北返遷徙的重要關鍵節點。（生多所提供）

農業部生物多樣性研究所「黑琵守護網」計畫，整合多方衛星追蹤資料，觀察3隻黑面琵鷺在不同時地出發，但會「空中會師」抵達台中高美濕地休息，再結伴啟程飛越台灣海峽，揭示遷徙路徑與各地保育成果。（生多所提供）

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