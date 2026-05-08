台版航站情緣！海地夫妻滯台45天 移民署多方奔走助順利返鄉

國境事務大隊移民官及航空公司人員協助旅客辦理後續行程安排，陪伴旅客順利踏上返鄉之路。（移民署提供）

桃園國際機場上演真實版「航站情緣」！一對海地籍夫妻於今年初展開返鄉之旅，卻因簽證、機票及各國入境政策限制，意外在桃園機場過境區滯留長達45天。最終在內政部移民署與外交部、海地大使館、航空公司等跨機關合作，並由移民官自掏腰包提供餐食，協助這對夫妻順利離境返鄉。

這對海地夫妻原先規劃自菲律賓馬尼拉搭機來台後轉機前往帛琉，不料抵達帛琉後，因缺乏回程機票遭到帛琉移民單位遣返回台。回到桃園機場後，兩人又陸續遭到菲律賓及馬來西亞等拒絕入境，行程安排處處碰壁，陷入「無處可去」的窘境。

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自1月5日遭遣返抵台後，這對夫妻在過境區一待就是45天。由於他們缺乏旅行經費，且沒有美國簽證，加上歐洲轉機限制繁瑣，回家的路變得遙不可及，情緒也從最初的焦躁不安，逐漸轉為疲憊與無助。

在長達一個多月的滯留期間，國境事務大隊第一隊隊長康慶年觀察到兩人的困境，主動伸出援手。除了例行性的公務協調，康隊長每日都會關心兩人的身體狀況與情緒，詢問「今天有沒有吃東西？」。康隊長並考量到夫妻倆經濟能力不足、食物短缺，更是多次自掏腰包購買麵包、泡麵及水果供夫妻倆食用，在夫妻倆無助的時候提供溫暖與關懷。

為了幫他們找出一條回家的路，移民署展開了馬拉松式的跨機關協調。國境事務大隊不斷聯繫各航空公司、海地大使館及外交部，嘗試過包括土耳其、埃及、馬來西亞、新加坡、卡達等各種飛行路徑，過程中經歷多次失敗與延宕，最終，在各方努力與跨域協助下，這對海地夫妻於3月18日順利啟程離境前往河內，並於3月24日轉往柬埔寨金邊，繼續未完的返鄉行程。

移民署國境事務大隊大隊長林清芬指出，國境管理不僅是維護國安的防線，更是旅客需要協助時的支柱。此次成功協助海地旅客，彰顯了移民署在依法行政的基礎上，兼顧人道關懷的核心價值。未來將持續秉持專業執法與服務並重的精神，讓世界看見台灣移民官守護國門背後的暖心溫度。

移民署國境事務大隊特殊勤務隊隊長康慶年（左）關懷海地旅客生活狀況，並主動提供餐食，以實際行動傳遞溫暖。（移民署提供）

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