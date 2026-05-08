「捷伴護媽咪」 高捷、輕軌推母親節媽咪免費搭

母親節將屆，高捷、輕軌推出媽咪免費搭乘活動。（高捷公司提供）

一年一度的母親節即將到來，為鼓勵民眾陪媽媽出門走走並關注女性健康，高捷公司與捷運局將於5月10日（日）推出「捷伴護媽咪」活動，當天只要陪同媽媽搭乘高雄捷運或高雄輕軌，媽媽即可享有免費搭乘優惠。

高捷公司指出，盼透過輕鬆的軌道旅程，為媽媽創造溫馨難忘的節日回憶，活動當天民眾陪同媽媽搭乘捷運，到車站服務台告知站務人員參與活動，即可享媽媽免費搭乘1次（不限起訖站）；搭乘輕軌的媽媽則免刷卡，如遇查票人員表明參與活動即可。

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此外，高雄捷運今年持續與高雄市衛生局合作，推動婦女健康篩檢，於5月份在捷運及輕軌站周邊指定場地共規劃25場篩檢活動，鼓勵市民帶著媽媽健康出行、安心檢查。凡完成篩檢者除可獲得完篩禮外，也可領取高雄捷運免費搭乘一次票券。

今年更特別加碼，首次接受篩檢的媽咪，可再加贈一張捷運免費搭乘券，邀請更多女性朋友關心自身健康、及早預防。

此外，5月23日及24日，高捷公司分別在中央公園站與左營站舉辦免費按摩體驗活動，現場邀請專業視障按摩師提供服務，讓媽媽享受片刻療癒時光，歡迎民眾陪同媽媽踴躍參加。

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