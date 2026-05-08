台日交流升溫 日本松原市長率團訪高雄盼簽MOU深化觀光

高雄市副市長林欽榮（右）歡迎日本松原市長澤井宏文（左）。（觀光局提供）

台日城市交流持續升溫！日本松原市長澤井宏文偕同觀光協會會長松本光代，昨（7） 日造訪高雄，盼與高雄簽署「觀光交流合作備忘錄（MOU）」，為雙城觀光合作邁向制度化發展奠定里程碑。

高市府代表團去年赴日本大阪參訪「2025大阪・關西萬國博覽會」，並拜會松原市；松原市長澤井宏文等人昨天回訪高雄，由副市長林欽榮、觀光局長高閔琳、高雄市觀光協會理事長陳毓志等人接待，針對產業發展、都市建設、觀光推廣等議題進行交流。

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林欽榮表示，高雄與大阪目前每週已有35班直飛航班，便捷交通持續帶動雙向觀光交流日益熱絡。高雄更是台灣觀光滿意度第一、觀光人次最多的城市，加上美食、演唱會經濟及港灣觀光等亮點，深受日本旅客喜愛，為雙方觀光合作創造更多契機。

松原市長澤井宏文說，松原市位於大阪府核心地帶，素有「大阪肚臍」之稱，擁有日本最古老國道竹內街道及世界文化遺產百舌鳥・古市古墳群，歷史文化底蘊深厚。他回憶，去年4月高雄市府團隊訪問松原市時，對高雄觀光宣傳動畫印象深刻，深受感動，因此更堅定推動雙方深化合作的想法。

澤井宏文強調，松原市正積極推動城市品牌國際化，並認為松原與高雄在觀光資源及城市熱情上有許多共通點，期盼借鏡高雄在智慧觀光、大型活動行銷上的成功經驗，透過簽署觀光交流合作備忘錄（MOU），促進觀光資源共享、旅客互訪，共同提升城市國際能見度。

觀光局長高閔琳強調，高雄已是日籍旅客在台灣的首選旅遊城市，未來也盼能促成高雄與松原兩市觀光協會簽署交流MOU，觀光大使「高雄熊」與松原市吉祥物「松原君」IP聯名，共同行銷兩市觀光。

日本松原市訪團一行，拜會高市府。（觀光局提供）

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