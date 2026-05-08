「中壢文創夜市」開幕後普忠路會塞爆？業者這樣說

中壢文創夜市已掛上招牌。（記者李容萍攝）

緊鄰桃園市中壢區中原文創園區的「中壢文創夜市」，招牌掛上後，引起各界關注，讓常走普忠路的網友哀號：「到時候普忠路一定塞爆！」申請設置夜市的團隊表示，夜市預計6月13日週六開幕，周邊有原功學社停車場將新設停車場、中原文創園區後方停車場，應可避免車流回堵到普忠路。

興仁國際開發有限公司（興仁花園夜市團隊）今年初向桃園市政府經濟發展局申請設置「中原文創夜市」，因撞名中原文創園區惹議，改名為「中壢文創園區」並掛上招牌後，在網路上引起網友關注「開放了嗎」、「交通應該會是很大問題」。

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團隊指出，中壢文創夜市預計招商150攤到168攤，送件審查中，營業時間規劃為每週五、六、日的下午4點30分到晚間12點30分；夜市對面是原功學社停車場，將新設置停車場，約可停200餘輛汽車，環中東路往中壢方向想逛夜市的民眾車輛，一出地下道後就右轉進入停車，再走路經過迴轉道，即可抵達夜市；至於中壢往環中東路方向車輛，則在忠信路右轉進入，可抵達中原文創園區後方的大停車場，團隊相信，車流不會回堵到普忠路。

中壢文創夜市預計6月13日開幕。（記者李容萍攝）

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