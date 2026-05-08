嘉縣松山國小學子母親節前奉茶 家長感動拭淚

嘉義縣民雄鄉松山國小的孩子奉茶給家長。（松山國小提供）

母親節即將到來，嘉義縣民雄鄉松山國小今天舉辦「五月溫馨親子共讀共學謝親恩活動」，由校長蔡文山泡茶，學生端起溫潤茶飲為家長奉茶，許多家長接過茶杯時泛起淚光，溫暖家長的口，拉近親子間的心。

蔡文山說，在母親節前夕學校規劃結合感官、手作與心靈交流的活動，邀請家長走進校園，與孩子共度充滿愛與溫度的時光；他提壺泡茶，將傳統茶道感恩精神融入茶湯，學生端起象徵感恩的茶飲向家長奉茶。

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學校推動親子共讀共學，培養孩子閱讀習慣，今天進行親子手作，由孩子與父母共同設計獨一無二的「松山閱讀書袋」；透過一起挑選色彩、構思圖案，現場充滿歡笑聲，希望透過手作閱讀書袋的過程，鼓勵家庭落實親子共學共讀。

活動也邀請「嘉義縣學生輔導諮商中心」設攤，透過生動有趣的互動遊戲，引導家長學習如何更精準的辨識孩子情緒變化，讓家長了解如何建立良好的溝通橋梁，成為孩子情緒的避風港。

蔡文山說，學校是教育的起點，家庭是孩子的依靠，母親節慶祝活動是教導孩子學會感恩，建立緊密的親師生關係，共同守護孩子的成長。

校長蔡文山親手泡茶，交給學童為家長奉茶。（松山國小提供）

親子共同設計製作獨一無二的閱讀書袋。（松山國小提供）

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