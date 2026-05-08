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    首頁 > 生活

    世衛大會將登場 21大醫事團體發聲：守護全球健康台灣不能缺席

    2026/05/08 10:49 記者羅碧／台北報導
    21醫事團體強調，守護全球健康，台灣不能缺席。（記者羅碧攝）

    21醫事團體強調，守護全球健康，台灣不能缺席。（記者羅碧攝）

    第79屆世界衛生大會（WHA）將於5月18日在日內瓦登場，台灣至今已連續9年未獲邀請函，若今年仍未受邀，將是第10年缺席。對此，台灣21大醫事團體今（8）日聯合召開國際記者會，以「守護全球健康，台灣不能缺席」為題共同發聲，呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣在醫療、公衛及全球健康治理上的實質貢獻，支持台灣以觀察員身分參與WHA及相關機制。

    21大醫事團體指出，今年WHA主題為「Reshaping Global Health: A Shared Responsibility（重塑全球健康：共同的責任）」，強調全球健康需各國共同承擔責任。在COVID-19疫情、非傳染性疾病增加、人口高齡化及氣候變遷等挑戰下，健康議題早已不是單一國家或專業領域能獨自面對，任何國家及專業力量都不應被排除在國際合作體系之外。

    此次由中華民國醫師公會全國聯合會發起，攜手牙醫師、中醫師、藥師、護理、醫檢、營養、呼吸治療、物理治療、職能治療、語言治療、心理及聽力等21大醫事團體共同舉辦記者會，強調台灣長期在全民健保、傳染病防治、數位健康及社區醫療等領域累積豐富經驗，也多次在國際醫療及人道援助上提供協助，盼國際社會正視台灣在全球健康體系中的角色與價值。

    醫界也提到，擁有全球118個國家醫師會員的世界醫師會（WMA）近日已致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），再次呼籲讓台灣有意義參與WHA及WHO相關會議與機制。信中指出，全球衛生安全不應存在「盲點」，排除台灣將不利全球合作與防疫。

    WMA並具體建議，WHO應給予台灣WHA觀察員身分，讓台灣能參與WHO各項技術會議及計畫，同時納入「國際衛生條例（IHR）」及「大流行病公約（Pandemic Treaty）」相關執行機制。

    21大醫事團體強調，疾病無國界，唯有讓所有有能力且願意投入的夥伴共同參與，全球健康治理才能更完整且有效因應未來挑戰；台灣醫界也將持續以專業為本，積極投入國際合作，為全球健康貢獻力量。

    21個醫事團體包括：中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國中醫師公會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、中華民國職能治療師公會全國聯合會、中華民國物理治療師公會全國聯合會、中華民國放射師公會全國聯合會、中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會、中華民國營養師公會全國聯合會、中華民國臨床心理師公會全國聯合會、中華民國諮商心理師公會全國聯合會、中華民國呼吸治療師公會全國聯合會、中華民國語言治療師公會全國聯合會、中華民國物理治療生公會全國聯合會、中華民國聽力師公會全國聯合會、中華民國牙體技術師公會全國聯合會、中華民國驗光生公會全國聯合會、中華民國助產師助產士公會全國聯合會。

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