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    首頁 > 生活

    母親節來台北動物園見證母愛 「愛的三連拍」還有小禮物拿

    2026/05/08 10:44 記者甘孟霖／台北報導
    台北市立動物園將多種動物的育幼行為，設置了許多組栩栩如生的「動物親子雕塑」散布在園區的各角落。（台北動物園提供）

    台北市立動物園將多種動物的育幼行為，設置了許多組栩栩如生的「動物親子雕塑」散布在園區的各角落。（台北動物園提供）

    大自然中正在育幼的動物父母們，為了守護下一代經常會將寶寶護衛得滴水不漏，動物園的親子動物們也不例外，有時讓遊客難以近距離觀察。台北市立動物園將多種動物的育幼行為，設置了許多組栩栩如生的「動物親子雕塑」散布在園區的各角落。週日（10日）就是母親節，邀請遊客與家人朋友在5月9日、10日週末假期一同遊園，找找親子動物雕塑一起合影「曬親愛」，打卡還可兌換小禮物。

    台北動物園表示，園區中的每一座動物雕塑不僅是景緻氛圍的藝術創作，更透過雕塑呈現各物種獨特的親代教養智慧，設計以此形象吸引大眾關注保育訊息。如台灣動物區保育廊道的母子穿山甲雕塑，呈現著寶寶緊抓攀附在媽媽尾巴上的姿態，在真實的穿山甲育幼時，有完整尾巴的母穿山甲才能讓寶寶搭便車般的四處遷徙移動。不過，近年許多穿山甲遭到遊蕩犬隻攻擊，其中斷尾的穿山甲就無法提供穿山甲寶寶可以緊握著媽媽尾巴的「嬰兒車」。

    此外，在大貓熊館戶外區，大貓熊雕塑口中輕輕含著甫出生粉紅色的幼仔，與成年大貓熊體型形成強烈的大小尺寸與色彩的對比。熱帶雨林區（穿山甲館前）還有水豚一家、大食蟻獸、穿山甲親子雕塑，溫帶動物區則有小貓熊和國王企鵝等，還有園內其他動物親子雕塑，有些栩栩如生地棲息在仿岩上，有些則隱身在植栽旁，等著民眾來園發現驚喜與合影。

    在5月9日、10日的母親節週末，動物園推出應景活動「愛的三連拍」，邀請大家帶著媽媽與家人遊園，尋找園內的動物親子雕塑，遊客只要在園區找到3處不同的「動物親子雕塑」，將照片上傳至任一社群個人頁面標註「#臺北市立動物園、#母親節快樂」，並寫下感謝親人的話語，即可到遊客服務中心兌換小禮物（換完為止）。動物園也呼籲，拍照時切勿攀爬作品或園區造景，亦請勿跨越圍欄或破壞設施，一起度過充滿知性與溫情感的母親節。

    台北市立動物園將多種動物的育幼行為，設置了許多組栩栩如生的「動物親子雕塑」散布在園區的各角落。（台北動物園提供）

    台北市立動物園將多種動物的育幼行為，設置了許多組栩栩如生的「動物親子雕塑」散布在園區的各角落。（台北動物園提供）

    台北市立動物園將多種動物的育幼行為，設置了許多組栩栩如生的「動物親子雕塑」散布在園區的各角落。（台北動物園提供）

    台北市立動物園將多種動物的育幼行為，設置了許多組栩栩如生的「動物親子雕塑」散布在園區的各角落。（台北動物園提供）

    台北市立動物園將多種動物的育幼行為，設置了許多組栩栩如生的「動物親子雕塑」散布在園區的各角落。（台北動物園提供）

    台北市立動物園將多種動物的育幼行為，設置了許多組栩栩如生的「動物親子雕塑」散布在園區的各角落。（台北動物園提供）

    台北市立動物園將多種動物的育幼行為，設置了許多組栩栩如生的「動物親子雕塑」散布在園區的各角落。（台北動物園提供）

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    台北市立動物園將多種動物的育幼行為，設置了許多組栩栩如生的「動物親子雕塑」散布在園區的各角落。（台北動物園提供）

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