淡江大橋5/9下午16時開放民眾上橋 下週二「上午11：30」通車

淡江大橋即將在5/12日通車，公路局先在5/9週六舉辦感恩晚會。（資料照）

淡江大橋下週二（12日）通車，交通部公路局局長林福山今天宣布，預計在當天上午11時30分正式通車；另外，在明天（9日）晚間將舉辦「感恩・美好之夜」晚會，下午16時可先開放民眾可從新北市淡水端上橋參觀。

淡江大橋通車前，交通部公路局曾舉辦一系列活動，明天的「感恩・美好之夜」晚會將是最終場，之後就等下週二（12日）通車。週六感恩晚會將以「向建設淡江大橋的工程英雄致敬」為核心，舉辦「感恩・美好之夜」通車典禮晚會。

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晚會將透過工程紀錄片、無人機展演、雲門舞集《光鏈》演出等活動，向10年來投入這座在台灣交通工程史上絕無僅有的淡江大橋所有工程人員表達最誠摯的感恩之意。

許多民眾期盼在通車前能再次走上大橋，感受大橋的壯闊與美麗，並參與5月9日（週六）晚間舉辦的「感恩・美好之夜」通車典禮晚會。當天下午4時起，即開放民眾自淡水端由主線自由上橋，並可至指定觀賞區，透過現場大螢幕同步欣賞晚會內容及無人機表演，但禁止使用私人無人機。

公路局說明，5月9日「感恩・美好之夜」晚會將於晚間6時15分在淡江大橋主舞台開始，晚會主角為歷年來投入淡江大橋工程的所有工程人員及其家屬，因此主舞台座位區將安排參與淡江大橋從規劃、設計、監造、施工到橫向跨域合作與協助的單位，及各項現場辛勞作業的工程英雄、家屬及受邀貴賓入座，感謝他們多年來共同完成這座舉世矚目的重大工程建設。

主辦單位在指定觀賞區規劃設置了700吋大型電視牆及多部300吋電視螢幕，方便民眾現場同步欣賞晚會。民眾自淡水端上橋後，可透過大螢幕同步欣賞召喚工程英雄、幕後英雄紀錄片、貴賓致詞、無人機展演、雲門舞集《光鏈》演出，以及景觀燈柱與路燈同步點亮等晚會內容。

公路局提醒，5月9日橋面開放方式與前幾場系列活動不同，當日民眾開放動線為「從淡水端主線上橋、至『指定觀賞區』觀賞晚會轉播」。八里端配合活動及安全規劃，當日不開放民眾上橋；橋面也將配合晚會使用需求，作安全管制，不開放作為淡水端及八里端間的穿越通道使用。民眾當日可以自淡水端上橋觀賞晚會轉播，但無法利用淡江大橋從淡水走到八里。

另外，配合晚會布設、舞台安全、維安及人流引導需求，活動當日機車專用道、行人道及自行車道都配合活動暫不開放。民眾上橋後，請依現場動線及工作人員引導通行；主舞台區、座位區、工作人員區及緊急通道，將保留供典禮、受邀人員、工作人員及安全應變使用。若現場人潮達安全容量，主辦單位將視情形採取分流、暫停進場或調整開放範圍等權宜措施。

淡江大橋即將在5/12日通車，公路局先在5/9週六舉辦感恩晚會。（公路局提供）

淡江大橋即將在5/12日通車，公路局先在5/9週六舉辦感恩晚會。（公路局提供）

淡江大橋即將在5/12日通車，公路局先在5/9週六舉辦感恩晚會。（公路局提供）

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