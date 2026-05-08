嘉義市YouBike即將突破千萬人次 市府舉辦抽獎贈好禮活動

嘉市自2020年建置公共自行車YouBike以來，累積騎乘人次即將突破1000萬大關。（資料照）

嘉義市推動綠色運具發展，自2020年建置公共自行車YouBike以來，累積騎乘人次即將突破1000萬大關。市府攜手微笑單車公司推出「嘉有千萬 有你+1」系列慶祝活動，祭出禮券、限量紀念悠遊卡，最大獎包含最新款iPhone 17，邀請民眾踴躍參與。

市府交通處表示，目前全市已建置YouBike218處租賃站點，投入2036輛公共自行車（含455輛電動輔助自行車），平均周轉率達每車4.28轉，為非六都第一名，顯見公共自行車已成為市民日常通勤與生活的重要交通工具。

請繼續往下閱讀...

嘉市YouBike累計騎乘目前已達980萬人次，為歡慶即將突破千萬人次，市府特別推出三大慶祝活動，包括5月8日至5月17日登場的「YouBike預測所」，開放民眾留言預測突破1000萬人次的確切日期，猜中者可參加抽獎，有機會獲得全家禮物卡100元，共20個名額。

「嘉有幸運星 尋找第一千萬人」則將贈送第1000萬名騎乘者價值5000元的全聯禮券及限量紀念悠遊卡，第9999999名騎士，以及累計租借次數最多與總使用時數最高的用戶，也都能獲得專屬好禮。

此外，「嘉有千萬 有你+1」活動自5月8日至6月8日舉行，民眾只要在嘉市租借YouBike，每騎乘滿5次即可獲得一次抽獎機會，獎項包含iPhone 17及限量紀念悠遊卡等。交通處也提醒，參加活動須先加入微笑單車會員，並完成公共自行車傷害險登錄。

為提升租借便利性與支付多元性，嘉市YouBike自5月6日起正式導入iPASS MONEY行動支付功能，並與台中市、嘉義縣、台南市及屏東縣同步上線，結合高雄地區既有服務，強化中南部公共運輸網絡，提升跨縣市交通使用便利性，展現智慧交通建設成果。

嘉市府攜手微笑單車公司推出「嘉有千萬 有你+1」系列慶祝活動。（記者丁偉杰翻攝）

嘉市YouBike自115年5月6日起正式導入iPASS MONEY行動支付功能。（記者丁偉杰翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法