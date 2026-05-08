教育部推動雙語生活化校園 逾千所國中小參與

宜蘭縣黎明國小辦理雙語超商的體驗活動。（教育部提供）

教育部啟動115學年度「公立國民中小學雙語生活化校園計畫」徵件，今（8）日公布全國已有1049所國中小參與雙語生活化校園推動。教育部表示，透過將英語融入日常校園情境，例如辦理雙語超商體驗活動等，讓學生不再只是「上英文課」，而是在生活中使用英語，逐步建立口說能力與學習自信。

教育部國教署張硯凱代理組長張硯凱說明，雙語教育推動多年後，目前已從單純課堂教學，逐漸轉向「生活化」與「情境化」發展，強調雙語教育並非追求齊頭式發展，而是鼓勵各校依據學生需求、師資與地方條件，逐步建立適合自己的雙語校園文化，讓語言學習真正融入日常。115學年度計畫申請至5月25日截止，鼓勵更多學校加入。

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張硯凱指出，各地學校已發展出不同型態的雙語校園實踐，例如宜蘭縣黎明國小從英語繪本閱讀與外師說故事出發，逐步建立全校參與的雙語環境，讓學生在生活互動中自然開口說英語。

彰化縣員林國中則透過英語小主播、語言角及英語日活動，營造校園中隨時可使用英語的情境，讓學生在較輕鬆的氛圍下練習表達，降低開口壓力。

新竹縣照東國小則結合教師專業社群與AI輔助教學，以「生生口說、生生展演」為目標，規劃雙語歌曲與情境活動，並依學生程度安排不同台詞與任務，希望每位學生都能參與其中。

嘉義縣新港國中則結合外師與在地大學資源，設計雙語課程與文化體驗活動，引導學生用雙語介紹家鄉、認識地方文化，也拓展國際視野。

張硯凱表示，雙語教育若只停留在正式課程，學生實際使用語言的機會仍有限，教育部近年持續強調「雙語走進生活」，希望讓英語成為學生校園生活的一部分，而非單純考試科目，當學生能在自然情境中接觸與使用英語，語言學習會更有連結感與自信，也較能降低對英語的焦慮感，未來將持續透過計畫與資源支持，協助各校發展兼具在地特色與生活感的雙語模式。

嘉義縣新港國中攜手外師與在地大學，發展雙語課程與體驗活動。（教育部提供）

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