鉅盛國際物流捐80萬 海科館擴大辦理「公益小學堂」

鉅盛國際物流公司捐贈80萬元，國立海洋科技博物館將擴大辦理「公益小學堂」。（國立海科館提供）

國立海洋科技博物館（簡稱海科館）持續推動「公益小學堂」計畫，鉅盛國際物流有限公司今年再度捐助新台幣80萬元支持，擴大辦理「公益小學堂」服務，期盼透過多元海洋教育活動，讓更多民眾有機會親近海洋、認識海洋。「公益小學堂」相關資訊及申請方式，已公告於海科館官網，歡迎符合資格之單位踴躍申請。

海科館館長王明源表示，感謝鉅盛國際物流公司的支持，投入公益推廣海洋教育，透過企業資源挹注，讓海洋教育得以深耕並擴大影響力；2025年成功服務偏鄉學校、弱勢兒少、身心障礙團體及長照機構等共13個單位，累計489人次參與。

請繼續往下閱讀...

館方規劃包括鯊魚標本觸摸、透明魚骨DIY等兼具知識性與互動性的感官體驗課程，引導參與者透過親手操作與實地探索，拉近人與海洋的距離，進一步建立珍惜海洋資源與環境永續的觀念。

鉅盛國際物流有限公司董事長林日盛強調，物流產業與海洋環境息息相關，去年度參與「公益小學堂」後，獲得學童與參與單位高度正面回饋，也更加堅定企業實踐ESG與企業社會責任的決心。因此，今年再度捐助經費支持計畫推動，並規劃將服務對象擴及新住民、原住民、樂齡長者及偏遠地區學校，期盼透過跨界合作與資源整合，發揮企業正向影響力，並為海洋教育扎根與社會共好貢獻心力。

海科館「公益小學堂」計畫再獲鉅盛公司專款支持，將擴大辦理讓更多族群受惠。 （國立海科館提供）

海科館「公益小學堂」計畫再獲鉅盛公司專款支持，將擴大辦理讓更多族群受惠。 （國立海科館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法