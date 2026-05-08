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    首頁 > 生活

    嘉市特色店家形象再造起跑 每案最高補助80萬

    2026/05/08 10:23 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市「美街」成仁街店家經由補助計畫展現藝廊改造成果。（嘉市政府提供）

    嘉市「美街」成仁街店家經由補助計畫展現藝廊改造成果。（嘉市政府提供）

    2026年嘉義市特色店家形象再造補助計畫起跑，市府建設處表示，今年計畫持續深化東區的創生能量，更將改造版圖跨越火車站，向西區延伸，串聯起更完整的舊城風貌，總經費達350萬元，每案補助金最高可達80萬元，申請至6月5日止。

    建設處表示，過去幾年，私部門場域透過舊屋力、嘉有木屋及特色店家再造計畫進行改造，已為舊城注入了新活力，建立示範場域。

    今年希望將這股能量擴大，鼓勵西區的特色店家也能藉由設計力的導入，實現品牌重塑與空間升級，西區店家占比達三分之一，展現市府推動區域均衡發展，打造跨越車站雙核心亮點的決心。

    建設處說，過去幾年透過此項補助機制，成功協助多家在地業者進行品牌轉型與空間再造，不僅吸引更多青年返鄉創業，也為二通圈注入獨特的街區風貌。今年同樣會安排專家學者顧問團進行訪視診斷作業，從商家的背景故事、特色商品及服務出發，導入品牌再造、服務升級，創造行銷亮點，協助商圈特色產業發展，品牌經營能量再升級。

    此補助計畫即日起開放申請至6月5日止，只要於嘉市設立登記的商號或公司均可結合設計單位共同提出申請。

    嘉市新榮路「精工刻印」經由補助計畫展現改造成果。（嘉市政府提供）

    嘉市新榮路「精工刻印」經由補助計畫展現改造成果。（嘉市政府提供）

    嘉市建設處副處長黃淑雲說明「2026特色店家形象再造補助計畫」。（嘉市政府提供）

    嘉市建設處副處長黃淑雲說明「2026特色店家形象再造補助計畫」。（嘉市政府提供）

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