公費疫苗再擴大！幼兒輪狀病毒等10年終上路 皮蛇、RSV列下一波名單

羅一鈞表示，成人肺炎鏈球菌疫苗今年已納入公，明年起幼兒可免費接種輪狀病毒疫苗。（記者張家睿攝）

疾管署持續推動「全齡疫苗防護網」，今年起已正式提供成人公費肺炎鏈球菌疫苗，明年也將把幼兒輪狀病毒疫苗納入公費接種，讓預防醫學再向前邁進一步。外界關注下一波公費疫苗規劃，疾管署長羅一鈞接受本報《官我什麼事》節目專訪表示，帶狀疱疹（皮蛇）與呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，目前都正在進行成本效益評估。

羅一鈞指出，近年新型疫苗不斷問世，政府在資源有限下，會優先考量「重症風險高」及「對醫療負擔影響大」的疾病作為納入公費的依據。其中，流感與新冠疫苗仍是防疫重點。

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在成人疫苗方面，今年除了導入新的肺炎鏈球菌疫苗，也將引進「加強型流感疫苗」，預計先提供約20萬劑，優先給安養機構與長照機構長者施打。羅一鈞說，這類疫苗劑量較高、保護力更強，但成本也較高，未來希望能擴大到持有重大傷病卡的長者。

至於新冠疫苗，今年10月將導入最新一代疫苗。羅一鈞說，新疫苗抗原劑量僅為過去的五分之一，副作用如發燒與注射部位紅腫可減少約一半，但保護力與現有疫苗相當，盼能提升民眾接種意願。

不過目前新冠疫苗接種率僅約20%，低於肺炎鏈球菌疫苗的34%與流感疫苗的52%。疾管署希望藉由副作用較低的新疫苗，帶動整體施打率提升。

兒童疫苗部分，羅一鈞表示，幼兒輪狀病毒疫苗已排隊10年，終於要在明年納入公費，未來新生兒可依不同廠牌接種2至3劑。此外，主要針對孕婦和新生兒的RSV單株抗體或疫苗，以及帶狀疱疹疫苗，也持續評估中。

至於腸病毒疫苗，羅一鈞坦言，雖對腸病毒71型防護效果佳，但近年流行株並非以71型為主，因此納入公費仍需審慎評估，目前仍建議民眾自費接種。

他也提到，去年流感疫苗接種成效良好，整體接種率提升約5%至10%，幼兒甚至達7成以上，成功減輕春節期間急診與重症醫療壓力，未來希望延續這樣的施打動能，提升全民保護力。

羅一鈞（左）說明腸病毒疫苗目前未納公費原因。（記者張家睿攝）

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