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    遇到下一次疫情怎麼防？台灣3招應對 擬編9億預算採購疫苗

    2026/05/08 10:30 記者侯家瑜／台北報導
    羅一鈞表示，台灣行動團將赴日內瓦參與WHA周邊會議。（記者張家睿攝）

    羅一鈞表示，台灣行動團將赴日內瓦參與WHA周邊會議。（記者張家睿攝）

    世界衛生大會（WHA）即將登場，台灣今年將持續以行動團形式前往日內瓦參與周邊會議，深化國際合作。疾管署長羅一鈞接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，今年交流重點將放在「智慧醫療」與「慢性病防治」，同時也會與各國討論未來疫情應對經驗。

    羅一鈞指出，去年世界衛生組織（WHO）推動的《大流行協定》，原本希望建立全球合作機制，但在病原體分享與疫苗、藥物回饋分配上，各國仍存在歧見，包括美國、阿根廷與紐西蘭等國意見分歧，導致談判進度受阻。

    雖然台灣未納入WHO體系，但仍依《國際衛生條例》（IHR）規範，主動通報重大傳染病，維持與國際接軌。羅一鈞強調，面對未來可能出現的新一波大流行，台灣已擬定3大防疫策略。

    首先是建立「三位一體防疫平台」，整合農業部、環境部與衛福部的資源，強化跨部會監測與通報能力。他舉例，今年4月國內出現首例H7N7禽流感人傳人案例，當時就透過三方合作快速完成疫調並通報，展現即時反應能力。

    第二是推動「大流行疫苗採購計畫」。目前相關預算正在立法院審查，若順利通過，每年將編列約9億元，提前與國際藥廠簽訂合約，確保疫情爆發時台灣能優先取得疫苗與藥物，避免重演過去搶不到疫苗的困境。

    第三則是建構「特殊病原照顧網絡」，在北、中、南設立3個專責中心，強化高風險傳染病醫療量能，包括立百病毒、伊波拉等高度致命病原。同時升級負壓隔離設備與醫療技術，並培訓專業感染症人才。

    此外，羅一鈞也坦言，經歷3年新冠疫情後，部分民眾尤其長者出現「疫苗疲乏」現象，未來如何提升接種意願，將是防疫重要課題之一。

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