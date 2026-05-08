阿里山茶山部落賞螢趣 結合「天神取火」神話打造體驗遊程

茶山部落結合天神取火故事，打造深度體驗遊程。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣阿里山鄉茶山部落螢火蟲季，山林間螢光飛舞，如點點星光照亮部落，社區推出賞螢導覽行程，還結合神話故事「天神取火」舉辦多項親子體驗活動，讓親子家庭、遊客「做中學」，深入認識鄒族部落文化，留下難忘的旅遊回憶。

嘉義縣文化觀光局說，茶山部落導覽行程將有導覽人員帶領，沿著步道夜間賞螢，學習螢火蟲的生態習性與棲地保護觀念；親子體驗活動結合包括「天神取火」情境體驗、、部落巡禮、月桃鳥笛、手搗麻糬、竹筒飯製作、射箭體驗及香氛蠟燭DIY等，並可品嚐鄒族風味餐。

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縣文化觀光局表示，為提升親子參與賞螢的互動與樂趣，螢火蟲季期間，凡參加合作社區或部落辦理的賞螢導覽行程，有機會獲得限量「獨角龍豆豆&豆比」紀念貼紙；到活動公告的23處賞螢點相關合作旅宿索取限量賞螢摺頁，內附紅色玻璃紙，可包覆手電筒使用，照明同時降低對螢火蟲的干擾，輕鬆實踐友善賞螢行動。

縣文化觀光局說，茶山部落旅程，不僅是自然觀光，還是一場結合生態教育、文化傳承、親子互動深度體驗，邀請爸爸媽媽把握螢火蟲季，攜手孩子走入茶山部落，在點點螢光中體驗自然之美，認識鄒族部落文化。

阿里山鄉茶山部落螢火蟲季，夜間螢火蟲飛舞宛如繁星。（嘉義縣政府提供）

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