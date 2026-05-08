臺灣客家館慶推限定便當與展覽活動 帶動文化新體驗

客發中心與台鐵公司合作推出的期間限定聯名便當「旅客食光便當」，讓旅客品嘗客庄好滋味。（圖由客發中心提供）

為響應臺灣客家文化館館慶暨「518國際博物館日」，客家委員會客家文化發展中心推出「旅客食光便當」、「盡重要个一天」、「博物館特派員體驗營」三大亮點，邀請民眾從品嘗客家風味便當到分享生命記憶，共同書寫當代客庄文化故事。

客發中心指出，率先登場的是與台鐵公司合作推出的期間限定聯名便當「旅客食光便當」，即日起至5月19日於台鐵臺中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站之台鐵便當店限量販售，每個150元；菜色有口感軟嫩的梅干爌肉、客家小炒、客家炒茄子及豆豉炒山蘇等道地風味，最後以醃漬梅點綴，讓旅客品嘗客庄好滋味。

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5月12日適逢臺灣客家文化館成立14週年，活動以徵件形式蒐集民眾多年來於館內留下的影像與故事，將真實的生活片段轉化為展覽內容。入選作品即日起至17日於館內規劃為「記憶照片牆」展出，從親子互動的溫馨時刻到春節團聚的日常片段，拼湊出博物館在不同世代心中的位置。

17日將舉辦「博物館特派員體驗營」活動，透過任務闖關與成果發表，引導年輕世代以觀察、記錄與表達的方式深入探索博物館，讓參與者從單純的參觀者轉化為內容的發聲者，使文化學習不再停留於靜態理解，而成為一種積極的實踐與參與。

客家文化發展中心主任謝勝信表示，盼藉由此次館慶與國際博物館日系列活動，讓大眾以多元面向認識客家文化，由味蕾感受客家飲食文化，讓客家文化不再侷限於博物館場域，而是融入日常生活，走進更多人的視野。相關訊息可上http://thcdc.hakka.gov.tw/查詢。

為響應臺灣客家文化館館慶暨「518國際博物館日」，客發中心每年都會推出相關推廣活動，讓民眾體驗客家文化。（圖由客發中心提供）

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