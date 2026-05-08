高中技職生雪崩式下滑 普高化與棄文從理加劇

高中技職生雪崩式下滑，全教總法務中心執行長林金財指出，「普高化」與「棄文從理」的情況加劇。（資料照）

我國高中職學生的結構持續改變，技職體系學生占比明顯下滑。全教總法務中心執行長林金財今（8）日指出，即使將五專前3年及綜合高中專門學程納入計算，高級中等教育階段技職學生占比，仍從98學年度63.85%下降至114學年度49.17%；學生人數也從105學年度49萬2201人，減少至114學年度28萬1004人，10年間減少超過21萬人，反映高中階段已出現明顯「普高化」與「棄文從理」趨勢。

林金財表示，近年高中階段的「適性選擇」已不只是普高與技高消長問題，普通高中內部也出現嚴重文理失衡。近3年分科測驗中，數學甲選考比例已突破6成，物理、化學也均超過5成，反觀社會組科目持續萎縮，純文組學生幾乎成為少數。

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他指出，台大、成大、清大、陽明交大等頂尖大學商管科系近年提高數甲門檻，更迫使不少學生「被迫理工化」。此外，學測「全餐型考生」人數也逐年增加，從111學年度3萬8657人、占比33.2%，增加至115學年度5萬6021人、占比46.09%，顯示學生為增加升學機會，被迫全面應試。

林金財認為，學生並非真的「不適性」，而是在升學與就業壓力下，制度與社會氛圍將「適性」窄化為「經濟適性」。半導體、AI等高薪產業效應，也進一步強化家長與學生選擇理工科的傾向。但若長期發展下去，國家恐將缺乏具備人文素養、政策分析、社會治理與基礎研究能力的人才，公共政策也可能因缺乏人文視野而失衡。

林金財呼籲教育部推動考招制度改革，降低單一考試導向，增加學習歷程與多元表現比重，並鼓勵大學採取跨領域、不分系招生模式，降低過度綁定物理、化學等門檻。此外，也應加速高中小班化與適性輔導，讓教師有更多空間了解學生性向，並於國中階段強化職業試探與性向評估。

對於技職教育，林金財認為應從提升吸引力著手，深化產學合作、建立高薪技術職涯路徑，讓技職成為值得選擇的發展方向，而非升學失敗後的選項。他強調，教育不能只強調「適性」，更必須兼顧國家整體人才需求，教育部應定期公布人才供需預測，並跨部會整合資源，避免今日的文理失衡，成為未來人才斷層的隱憂。

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