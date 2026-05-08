200換400！「溫馨五月星市集」高雄8處市場、夜市有好康

高雄龍華市場是經濟部頒布的「五星市場」。（經發局提供）

為鼓勵民眾落實環保理念，經濟部號召全台傳統市集於5月起連續四週舉辦「來趣・踅市仔︱溫馨五月・星市集」活動，擇定全台94處特色市集參與，高雄有國民、龍華、鳳山青年等8處知名市場、夜市共襄盛舉，民眾消費並自備環保袋、環保杯或環保餐具組，可用200元兌換價值400元的「好市巡禮套票」1份，使用期限至5月31日止。

高雄市經發局長廖泰翔表示，經濟部發起的「溫馨五月星市集」活動，選擇高雄首處「五星市場」龍華市場辦理活動主啟動發表會，從5月8日起持續四週，包括龍華市場、三民第一市場、國民市場、鳳山第二市場、前鎮第二市場、南華夜市、蚵仔寮、鳳山青年夜市等8處市場及夜市熱情參與。

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廖泰翔說，民眾只需在指定的市集內消費，並自備環保袋、杯或餐具等環保用品，即可至服務台以200元兌換巡禮套票1份，套票內含價值200元的好市券，適用於市集內所有配合活動的攤位作消費折抵，以及價值200元的商品兌換券。

龍華市場是經濟部頒布的「五星市場」，自治會長李國祥對此次活動表示肯定，感謝經濟部及市府的努力，活動有助於提升傳統市場的形象，並期待能吸引更多民眾進入市場，享受多樣化的美食和服務；他也希望龍華市場未來能成為高雄第一個國際化的傳統市場。

經濟部「溫馨五月・星市集」活動5月起連續四週辦理，傳統市場活動時間為雙週週五（5月8、22日）、單週週六（5月16、30日），列管夜市活動為每週六（5月9、16、23、30日），詳情可查閱「臺味好市・市場夜市通」臉書粉絲頁。

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