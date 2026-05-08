新北鼓勵幼兒園強化監視錄影設備 保存30天最高補助55萬

現行全國法規並未將監視錄影設備列為依法必須設置項目，但多數園所在安全考量下，已於公共區域設置。（新北市教育局提供）

為鼓勵幼兒園強化監視錄影設備影像，新北市教育局長張明文指出，現行全國法規並未將監視錄影設備列為依法必須設置項目，但多數園所在安全考量下，已於公共區域設置，市府公布「新北市教保服務機構監視錄影系統管理具體作法」，將攝錄影像保存期限由中央規定的14天延長至30天，並自今年至2028年啟動第一階段「監視錄影系統設備補助計畫」，依照園所規模最高補助55萬元。

教育局說，補助對象涵蓋全市立案公私立幼兒園1100多園，各園補助額度依全國幼兒園幼生管理系統登載班級數核定；補助項目包含主機儲存容量擴增至30日、室內活動室攝影鏡頭增設及既有設備汰舊換新等，並要求設備符合資安防護設定，透過設備升級及制度化管理。

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教育局也指出，各園所裝設前，應透過家長及教職員說明會或多元諮詢方式蒐集意見、建共識後再行申請；而監視器影像僅供特定調查用途，不對外公開，並須依規定落實管理及調閱流程，確實維護親師生隱私與肖像權。

「監視錄影系統不是取代信任」，教育局表示，它是支持園所安全管理的重要輔助工具，新北市同步鼓勵園所落實園務走動管理，讓安全管理從設備建置延伸到現場陪伴，並持續強化教保服務人員正向教保知能。

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