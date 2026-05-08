嘉義中埔荷花迎風搖曳美不勝收 吸引遊客朝聖

嘉義中埔潭情路荷花盛開，與遠山相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

大家都知道台南白河是蓮花（荷花）之鄉，而曾是菸葉種植重鎮的嘉義縣中埔鄉，隨著菸農離菸切結後，不少農友改種荷花，嘉義縣中埔鄉潭情路一帶就散佈著荷花田，盛開期轉變為「荷花花海」，已經成為攝影人與遊客的最愛。時令進入5月，正是荷花盛開的季節，吸引不少人前來朝聖。

來自台中的廖姓遊客指出，從網路上看到不少人分享嘉義中埔荷花盛開日美景，還心想蓮花之鄉不是隔壁的台南市白河嗎，結果查詢了中埔的賞荷地圖，才發現原來中埔荷花田還真不少，大家推薦以潭情路一帶為主，包括中埔隆興村下厝仔金蘭村田寮等，但區域比較分散，大都屬於小品花田居多。

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廖姓遊客表示，潭情路一帶散佈的荷花田，這些蓮荷是具有經濟價值的農產耕作，每年5月初夏開花後，等到了結成蓮蓬就會採收蓮子，大家可以利用在採收前來漫遊純樸的中埔村落，尋訪一畝畝清新又高雅的美麗荷花田。最佳賞花時間為上午，因為荷花通常在清晨盛開，中午過後花瓣會逐漸閉合，早上拍到的色澤與姿態最為嬌艷。

李姓攝影人說，這裡的荷花田分布在潭情路兩側的小徑，視野開闊，背景常有古樸的三合院，非常有詩意。而且荷花農田周邊地勢略有高低起伏，可以沿著田邊小徑漫步，尋找與花朵平視的角度。部分區域的荷葉長得較高，站在田埂處就可以拍出被花海簇擁的感覺。

嘉義中埔潭情路荷花盛開，與周遭環境構成美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

嘉義中埔潭情路荷花盛開的美景。（記者蔡宗勳攝）

嘉義中埔潭情路荷花盛開。（記者蔡宗勳攝）

嘉義中埔潭情路荷花盛開如詩如畫。（記者蔡宗勳攝）

嬌艷的荷花盛開。（記者蔡宗勳攝）

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