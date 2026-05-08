大頭鰱經碧潭堰魚道溯溪而上盛況重現 保育團體看法不同

新店溪碧潭堰近日又出現大批大頭鰱溯溪而上的熱鬧景象。（民眾提供）

去年新北市新店溪碧潭堰魚道出現大批大頭鰱經由魚道向上洄游的盛況，近日又出現，身形壯碩的大頭鰱先游經碧潭堰前的淺灘，再魚貫從魚道的激流掙扎而上的壯觀畫面，吸引不少民眾到場觀看。

去年4月新店碧潭堰出現上千隻大頭鰱溯溪而上，引發民眾熱議，新北市水利局認為，大批魚類從魚道溯流而上，除了大頭鰱，也包括其他20多種的原生種魚類，展現新建的人工魚道發揮功效，顯示河川整治發揮效果，才得豐富生態。

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不過，民間河溪保育團體指出，魚群利用人工魚道移動的現象，不應擴大詮釋為「生態豐富」，且大頭鰱原生於中國大型河川，並不會在靜止的水域或小溪流產卵，所以碧潭堰利用人工魚道溯溪而上的景象，也並非所謂「洄游產卵」。

但是水利局認為，新店溪的自然生態態樣並非水利局能夠控制，各類物種包括魚、蝦藉由碧潭堰的魚道溯流而上，這是魚類的天性，而且大頭鰱並未被證實會像日月潭的外來物種魚虎般、造成其他物種的危害，因此水利局目前未想以人為方式來控制其數量。

水利局在碧潭堰魚道旁有設置觀察窗，讓民眾能夠在新店溪魚類洄游季節，貼近洄游魚類的方式觀察生態。

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