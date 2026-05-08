高捷小港林園線第二階段順利發包了   123年完工通車

高捷小港林園線RL3站，正進行連續壁鋼筋籠施工作業。（捷運局提供）

高雄市捷運局今（8）日公告，攸關南高雄科技產業佈局與小港林園發展的高雄捷運小港林園線，第二階段工程已於7日順利完成發包，小港林園線工程發包最後一塊拼圖完成，朝123年完工通車目標邁進。

高雄捷運小港林園線自行政院111年9月23日核定綜合規劃後，市府同步啟動設計作業，辦理各項機電、設計及土建施工發包決標作業。其中，小港林園線機電標及軌道標於112年完成發包，為讓捷運小港林園線如期完成，土建標採二階段發包，第一階段於112年完成發包，第二階段範圍由RL3新材料循環園區站的南邊潛盾隧道至RL7林園高值化園區站，已於昨天（7）日順利完成發包。

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捷運小港林園線總長約11.59公里，路線起於高雄捷運紅線R3車站所預留的隧道，續採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段~沿海路二段，止於林園高值化產業園區前，設置7座車站。

捷運局指出，捷運小港林園線計畫是行政院「大南方大發展南台灣發展計畫」中的關鍵基礎建設，路線行經三大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區），採捷運紅線同系統「一車到底」方式推動，串連南北產業園區與高雄國際機場、高鐵站與台鐵站等交通樞紐，預估每年可服務上百萬觀光遊憩旅次。

捷運局強調，小港林園線目前進度達14.32%，隨全線完成發包，工程將全面啟動。完工通車後，透過鼓勵汽機車移轉使用大眾運輸，降低客貨混流的行車風險，打造高雄市進入公共運輸為導向的無縫運輸新階段。

高捷小港林園線第二階段工程路線圖。（捷運局提供）

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